Erdoğan'dan yargıyla sıcak temas

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Yargı Reformu” taslağının önce AB’ye verilmesi üzerine mayıs ayında hükümete yönelik olarak yayımladıkları sert bildirilerinden sonra ilk kez Yargıtay ve Danıştay başkanlarını ziyaret etti. Yargıtay Genel Sekreteri Ahmet Ceylani Tuğrul, Erdoğan’ı öperek karşılarken Danıştay Başkanı Mustafa Birden de Erdoğan’ı makam aracına kadar uğurladı. Erdoğan’ın Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker’e AKP hakkındaki kapatma davasını anımsatarak, “Son beş ay belirsizliklerle geçti. İyi olmadı” dediği öğrenildi.

Erdoğan, Yargıtay’a PTT binasının tahsisi talimatını vererek jest yaptı.

Bodrum’daki tatiline ara veren Erdoğan, dün Gerçeker’in Yargıtay, Birden’in de Danıştay’a başkan seçilmesi nedeniyle iade-i ziyaretlerde bulundu. Erdoğan’ın bu ziyaretlerini, AKP hakkında açılan kapatma davasının karara bağlanmasının ardından gerçekleştirmesi dikkati çekti.



Öperek karşıladı

Erdoğan, ilk ziyaretini yaptığı Yargıtay Başkanlığı’na Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile birlikte geldi. Erdoğan’ı, Yargıtay girişinde Genel Sekreter Tuğrul öperek karşıladı. Erdoğan, Gerçeker’in makamında yapılan ve 35 dakika süren görüşmenin ardından, “Gayet güzel bir ziyaretti. Sayın Gerçeker bizi iki kez ziyaret etti. Bu bir iade-i ziyaretti” dedi.

Anayasa değişiklikleri konusunda basında çıkan haberlere de tepki gösteren Erdoğan, “Hepsi yalan, yanlış şeyler. Yeni yapılması gereken bir çalışma olursa veya kamuoyuna yansıtılması gereken bir çalışma olursa bunu bizler açıklarız” dedi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan Gerçeker’e AKP hakkında açılan kapatma davasını kastederek, son beş ayın belirsizliklerle geçtiğini, bunun Türkiye için iyi olmadığını da söyledi.



Bina jesti

Gerçeker’in Erdoğan’a, “Dosya sayımız 1.5 milyonu aştı. Yargıtay’ın iş yükünü azaltacak olan istinaf mahkemelerinin 2010’da kurulması planlanıyor, ancak, iş yükü ve bina sorunumuz var” dedi.



Fenerbahçe sohbeti

Bunun üzerine Erdoğan Gerçeker’in yanından Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ı arayarak, Ahlatlıbel’deki PTT binasının Yargıtay’a tahsis edilmesi talimatını verdi.

Gerçeker, Yargıtay Kanunu için yeni bir komisyon oluşturduklarını ve yasayı sil baştan ele alacaklarını da söyledi.

Erdoğan, daha sonra Danıştay’a yönelik saldırıdan yaralı olarak kurtulduktan sonra Danıştay Başkanı seçilen Birden’i makamında ziyaret etti. Bu ziyaret de yaklaşık 40 dakika sürdü.

Danıştay’a gelişinde Erdoğan’ı karşılamayan Birden, Erdoğan ayrılırken makam arabasına kadar uğurladı. Erdoğan’ın Birden’le görüşmesinde de Danıştay’ın iş yükü ve bina sorunu gündeme geldi.

Görüşmede, Fenerbahçe taraftarı olan Erdoğan ve Birden, takımın bu yıl ligde nasıl bir performans göstereceği konusunda da sohbet etti.



