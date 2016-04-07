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Erdoğan'a "Usta söz, en az 5 çocuk!" diyen 'Evde Kalmış Erkekler'e evlilik teklifi yağıyor

'Evde Kalmış Erkekler'in çağrılarına yanıt geldi

07 Nisan 2016 18:40

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Üzümlü mahallesinde eylem yapan ve kendilerini Evde Kalmış Erkekler (EKE) ismini veren gençlere, çağrılarının gazete ve televizyonlarda yayınlanması üzerine evlilik teklifleri gelmeye başladı. En son düğünün 9 yıl önce yapıldığı belirtilen köyün gençleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitâben "Usta sözümüz söz en az 5 çocuk" yazılı dövizler açmıştı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, gençlerin eyleminin ardından konunun medyada geniş yer bulması üzerine İstanbul’dan gelen özel televizyon kanalları, şov programları gençlerin yaşadığı sorunu daha geniş kitlelere duyurabilmek için program çekmeye başladı. Mahalle Muhtarı Mustafa Başbilen, telefonla 25 gence evlilik teklifi geldiği belirtirken,  televizyon ve gazetelerde çıkan haberlerin ardından 300’ün üzerinde telefon geldiğini söyledi.

İlk aşamada üç ilden kendisini arayarak gençlerle evlenmek istediklerini ve bunun için de Erdemli’ye gelmek ve tanışmak için yola çıkanların olduğunu ifade eden Başbilen, "Gençlerimizin evlenmelerine yönelik yaptıkları çağrı ülke genelinde yankı buldu. Ben güzel gelişmelerin olacağına inanıyorum" dedi.

Bekâr gençlerden Mehmet Başbilen ise, "Muhtarımız sayesinde bana Ankara’dan bir talip çıktı. Benimle tanışıp evlenmek isteyen bayanlar Erdemli’ye geldiklerinde, görüşüp tanışacağım. Uygun olursa neden evlenmeyeyim. Bu konuda ben kendimi çok şanslı hissediyor. Bu şansın diğer arkadaşlarıma gülmesini isteyerek devam etmesini diliyorum" diye konuştu.

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