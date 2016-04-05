"Evde Kalmış Erkekler" Erdoğan'dan yardım istedi: Usta sözümüz söz, en az 5 çocuk!

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde evlenecek kız bulamadıklarını ifade eden gençler eylem yaptı.

Hem kız nüfusunun az olması hem de kızların şehirlerde yaşamayı isteyerek mahalleden göç ettikleri için evlenemediklerini belirten kendilerini Evde Kalmış Erkekler (EKE) şeklinde değerlendiren gençler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan yardım istedi. Mahalle sakinleri de gençlere destek verip, 'Mahallemizde çocuk sesi duyamaz olduk' dedi. En son düğünün 9 yıl önce yapıldığı ifade edildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Mehmet Doğaner'in haberine göre, ilçeye 45 km uzaklıkta 135 hane, 233 nüfuslu Üzümlü Mahallesi'nde bulunan 25 genç seslerini duyurmak üzere bir etkinlik düzenledi. Mahalle ortasında düzenlenen ve kadınların da destek verdiği etkinliğe katılan vatandaşlar, gençlerin dertlerine ortak olmak amacıyla saz çalıp türküler söyledi. Evde kaldıklarını öne süren gençler, 'Mevzu derin ustam', 'Ne olursan ol yine de gel', 'Usta sözümüz söz en az 5 çocuk' yazılı dövizler açtılar.

Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Üzümlü Mahallesi Muhtarı Mustafa Başbilen şunları söyledi:



"Bizim mahallede yaşları 25 ile 45 yaş arasında evlenmemiş bekarlar var. 9 yıldır düğün olmuyor. Bu o zaman nüfus 400 iken bu sayı şimdi 233'e kadar düştü. Mahallemizde dış göç yaşanmaya başlandı. Genç kızlarımız dışarıya gitmeye başladı. Gençlerimiz ise 'Vatanımızı, milletimizi seviyoruz. Mahallemizi bırakmak istemiyoruz' diyerek burada kalmak istiyor. Defalarca bu sorunları bizlere söylediler. Bizler de bu sorunları duyurmak istedik. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Her aile 3 çocuk yapsın' diyor. Biz buradan söz veriyoruz. Bu gençler evlenirse en az 5 çocuk yapacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız bizlere bu konuda yardımcı olsunlar."

"Çoğalmayan bir nüfus, yaşlanan bir nesil var"







Mahallenin bekar gençlerinden 32 yaşındaki Ahmet Telli ise evlenecek kız bulamadıklarını belirterek şöyle konuştu:



"Sorunumuz gerçekten büyük. Kırsaldan şehir merkezine doğru büyük göç başladı. Çarenin ne olduğunu bilmiyoruz. Bu sorun terörden daha büyük bir sorun. Çoğalmayan bir nüfus, yaşlanan bir nesil var. Bunun çözümü için büyükşehre olan özentinin yok olması gerekiyor. Çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Burayı terk etmek istemiyoruz. Mahallemizin gençleri evlenecek kız bulamayınca asgari ücretten çalışmayı göze alarak şehirlere gidiyorlar. Bu sorunumuza bir çare istiyoruz. Dışarıdan yerleşmelere de kapımız açık. Herkesi bekliyoruz."

En son düğün 9 yıl önceydi





Mahallede en son 9 yıl önce evlenen Osman Deynekli ise şunları söyledi:



"Eşim köyde kalmak istemediği için şimdi şehirde yaşıyoruz. Kızlarımız köyde kalmak istemiyor. Eğitim seviyesi ile kızlarımız belli bir düzeye geliyorlar. Kızlarımız okuduğu için mahallede yaşamak istemiyorlar. Ben de mecburen buraya gelin getiremedim. Buraya uzak bir kasaba vardı. Eşimi oraya ikna edebildim. Genç nesil mahalle hayatını istemiyorlar. Artık modern tarım da yapılıyor. Artık zor bir çalışma şartı yok ama yine de kızlar mahalleden evlenmek istemiyorlar. Üzümlü mahallesinin tarihten silinip gitmesini istemiyoruz" diye konuştu.





"Çocuk sesi duyamaz olduk"





Mahallenin en yaşlısı olan 85 yaşındaki Zeynep Öztürk de gençlerin sorununa çare bulunması isteyerek, "Biz artık çocuklarımızı evlendiremez hale geldik. Gençlerimiz bekar geziyor. Mahallemiz de çocuk sesi kalmadı. Çocuk sesi duyamaz olduk. Bu gençlerin evi var, işi var, ekmeği var ama eşleri yok. Buna bir çare bulunsun. Artık gençlerimiz evlensin ve mahallemiz çocuk sesi ile uyansın" diye konuştu.



Konuşmaların ardından mahallenin aşığı Mustafa Doğan, sazı ve sözü ile gençlerin sorunlarını dile getirdi.

