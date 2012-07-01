Erdoğan’dan WSJ’ye: Mert değiller, namerdin izinden gidiyorlar

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Türk uçağı Suriye hava sularında vuruldu” iddialarını ortaya atan Wall Street Journal gazetesine, “Güvenilir kaynaklar diyorlar, kim bu güvenilir kaynak? Bu gazete mert değil, namerdin yolunda gidiyor” dedi.

Erdoğan, isim vermeden Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana’yla ilgili olarak, “Gerçeği görenler cesaretle ortaya çıkıyor" dedi.

Erdoğan, Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin “Türk uçağının Suriye hava sularında vurulduğu” iddiasına da tepki gösterdi.

Erdoğan, şunları söyledi:

'Şurada son bir iki gündür Suriye tarafından uluslararası sularda düşürülen uçağımızla alakalı Wall Street Journal gazetesi bir yayın yapıyor ve bu yayınında bizim uçağımızın Suriye sınırları içinde vurulduğunu söylüyor. Bizim iddialarımızın yanlış olduğu istikametinde açıklamalar yapıyor. ABD'de yaklaşan seçimler var. Kısa bir süre önce aynı gazete yine bir farklı yayın yapmıştı. Haber yalan. Şimdi yine aynı şekilde maalesef doğru olmayan bir haberi yayınladılar.

Türkiye’deki malum medya hemen buna sarıldı. Tüm açıklamaların kıymeti yok, WSJ’nın kıymeti var. Demek ki o gazetenin burada da uzantısı var.

Güvenilir kaynaklar diyorlar, kim bu güvenilir kaynak? Mertlik bunu gerektirir, namertlik kapı arkasından dolaşmayı gösteriyor. Bu gazete mert değil. Bu iddiaya itibar edenler namerdin izinden gidiyor. Siz kimin yanındasınız? Hava sahası ihlalleri olağandır. Bizim tespitimiz, uçağımız uluslararası hava sahasında vurulmuş, Suriye’nin hava sahasına savrulmuştur.”