Erdoğan'dan valilere: Memurları açığa alma konusunda bir yarışmaya girmenizi istemiyorum, adil olun

Valileri kabul toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturmalarla ilgili olarak "Memurları açığa alma konusunda bir yarışmaya girmenizi istemiyorum, adil olun" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarının ilgili bölümü şöyle:

Gerek FETÖ, gerekse PKK terör örgütüyle mücadelenin önemli bir boyutunu da bunların kamudaki uzantılarının tasfiyesi oluşturuyor. Süratli bir takım adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. Aynı süreci PKK terör örgütünün kamudaki temsilcileriyle ilgili başladı. Sizden ricam bu konuyla ilgili dikkatli araştırmalar yapmanızdır. Memurları açığa almada yarışa girmenizi istemiyorum. Sadece adil davranmanızı istiyorum. Değerlerimizde zulüm yoktur.

Ne tek bir terör örgütünün devlet içinde kalmasına, ne de tek bir mazlumun zarar görmemesini sağlayacak hassasiyetle hareket etmelisiniz. Devletin devlet gibi davranmadığı yerde meydan terör örgütü mensuplarına kalır. Onun için meydanı boş bırakmayacağız.