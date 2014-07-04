Erdoğan'dan 'uzun adam'ın bestecisine ziyaret

Başbakan Tayyip Erdoğan, kendisine "Uzun adam" şarkısını yapan Murat Göğebakan'a ziyarette bulundu.

Başbakan Erdoğan, Haliç KongreMerkezi'ndeki programın ardından Göğebakan'ın Levent Binbirçiçek Sokağı'ndaki evine geldi. Erdoğan, Göğebakan'a yaklaşık 50 dakika süren bir ziyarette bulundu.

Çıkışta, AKP üyesi olduğunu söyleyen bir kişiyle tokalaşan Erdoğan, AKP Genel Başkan Danışmanı Binali Yıldırım ile bir süre konuştuktan sonra buradan ayrıldı.

Fethullah Gülen'e de beste yapmıştı

Murat Göğebakan daha önce sözü ve müziği kendisine ait olan "Sevdim" adlı parçayı da Fethullah Gülen'e armağan etmişti. Gerekçesini "Çünkü ben onu sevdim. Her şeyini şartsız sevdim. İnsan olarak sevdim. Yaradan'ı sevdiğim için sevdim" diyerek ifade etmişti

Murat Göğebakan'ın Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle: