Erdoğan'dan uyum yasaları talimatı

2019 Cumhurbaşkanlı seçimleri için bir araya gelen AKP ve MHP komisyon üyelerinden daha hızlı olmalarını isteyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Alt komisyonlar çalışmaları nisan ayında tamamlasın” dedi.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın aktardığına göre, önceki gün AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan uyum düzenlemeleriyle ilgili oluşturulan komisyon toplantısında ve son MYK’da çalışmalar değerlendirildi. Her iki toplantıda da AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Erdoğan’a uyum çalışmaları ile ilgili sunum yaptı. Sunumu dinleyen Erdoğan, uyum çalışmalarının hazirana kadar bitirilmesi için çalışan komisyona, “Nisan ayında çalışmaları bitirin” talimatı verdi.

Erdoğan, kamu reformu çalışmalarının ise mayıs ayında bitirilmesini istedi. Yerel yönetimler ile ilgili düzenlemenin de haftaya Meclis’e sunulması bekleniyor. Bu düzenleme ile yapılacak değişiklikler, 2019 Mart ayında yapılacak mahalli idareler seçimlerinde uygulamaya girecek.

Pazar günü için randevu

2019’da yapılacak milletvekili seçimlerine ittifak halinde girilebilmesinin önünü açacak düzenlemede de belli bir aşamaya gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin dün telefonla görüşerek pazar günü bir araya gelmek üzere randevulaştığı öğrenildi. Görüşmede, ittifakın yanı sıra seçim kanunlarında yapılacak değişikliklerin de gündeme geleceği ifade edildi. Onay çıkması durumunda yerel seçim paketiyle birlikte ittifak düzenlemesi de Meclis’e geleceği belirtiliyor.