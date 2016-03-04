Erdoğan'dan UEFA'ya: Ceza Galatasaray Kulübü'ne değil, suçlu olan yöneticilere verilmeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, UEFA'nın Galatasaray'a verdiği cezayla ilgili, "Niye kulübe ceza veriyorsunuz? Ceza, o işte suçlu olan yöneticilere verilmeli. Galatasaray'ın nereden baksanız 20-25 milyon taraftarı var. Sen şimdi o kulübü cezalandırdığın zaman 20-25 milyon taraftarını da cezalandırıyorsun" dedi.

Hürriyet'ten Vahap Munyar'ın haberine göre; Erdoğan'ın Türkiye’nin Abuja’daki (Nijerya) Büyükelçiliğinin rezidansında gazetecilerle gerçekleşen sohbet sırasındaki sorular arasında UEFA’nın Galatasaray’a verdiği ceza da yer aldı.

- Kurumlara değil de kişilere ceza verilmesi gerektiği görüşünüzü biliyoruz. UEFA, Galatasaray’ı Avrupa kupalarından men etti. Bu da kişilerin yönetim hatalarından kaynaklandı. Dolayısıyla kişilerin hatası üzerine kurumu cezalandırmış oldular. Avrupa kupalarında oynamayınca bu kulüpler borçlarını nasıl kapatacak? Bir değerlendirme yapar mısınız?

Benim başbakanlığım sırasında Platini ve daha sonra FIFA başkanı olacak olan İnfantino , Avrupa şampiyonası ile ilgili olarak İstanbul’a gelmişlerdi. O vesileyle, İstanbul Kongre Sarayı’nda bir konuşma yapmıştım. O konuşmada da tüzel kişilerin cezalandırılmasının hukuka aykırı olduğunu söylemiştim. Böyle bir hukuk olmaz. Siz eğer ceza verecekseniz, ilgili kulüplerin başkanlarına veya suçu işleyen kimler ise onlara ceza verin demiştim. Sonra Platini, “Ama bu böyle gelmiş, bu saatten sonra değişmez” demişti.

Dolayısıyla Galatasaray meselesinde de kulübe ceza verilmesine karşıyım. Niye Galatasaray Kulübü’ne ceza veriyorsunuz? Ceza, o işte suçlu olan yöneticilere verilmeli. Galatasaray’ın nereden baksanız 20-25 milyon taraftarı var. Sen şimdi o kulübü cezalandırdığın zaman 20-25 milyon taraftarını da cezalandırıyorsun.

Bu iş böyle yürümez. Yanlış mantık, yanlış bir anlayış. Temenni ediyorum ki, bu uyarılar kaale alınır da buralarda hakikaten gerçek kişiler cezalandırılır. Tüzel kişiler de cezalandırılmaz.