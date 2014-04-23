Erdoğan'dan 'Twitter kullanmıyorum' diyen küçük Başbakan'a alkış

Başbakan Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda koltuğuna oturan ilkokul öğrencisi Göker İnan’ın Twitter’la ilgili bir soru üzerine “Twitter’ı Biliyorum ama kullanmıyorum. Ailem falan da izin vermiyor, daha küçüksün diyorlar” demesi üzerine alkışladı.

Gazetecilerin “Küçük Başbakan fazlas konuşmuyor” demesi üzerine Erdoğan, “Çok konuşandan rahatsızsınız, az konuşandan da rahatsızsınız. Sizi anlamak mümkün değil” dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu Ankara Muazzez Karaçay İlkokulu Öğrencisi Göker İnan’a bıraktı.

Soru cevap kısmına gelinmeden önce kısa bir konuşma yapan Başbakan Erdoğan şunları söyledi:

Bir çocuğun hayal dünyası ne kadar zengin ve genişse, istikbali de, ufku da o kadar zengin ve geniş olur. İşte TBMM de bir çocuk gibi büyük hayaller kurdu, büyük hayaller belirledi ve 94 yıl iöçinde hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirdi. Öğretmenleriniz size mutlaka anlatıyordur. Bir kez de ben hatırlatmak isterim. TBMM Türkiye’nin adeta kalbidir.

Meclis halkın seçtiği 550 milletvekilinden oluşur ve halkı temsil eder, yani 77 milyonu. Şu anda 18 yaşın üzerindeki abileriniz, ablalarınız ve anne baba dedeleriniz, nineleriniz sandıkta oy vererek meclisteki vekilleri belirliyor. Yani seçme hakları var ama 18 yaş – 25 yaş arasının seçilşme hakkı yok. Göreve geldiğimizde seçilme hakkı 30 yaştan itibaren başlıyordu, biz bunu 25 yaşa indirdik. Temennim odur ki, inşallah biz bunu 18’e indiririz.

Çünkü Tayyip Erdoğan olarak seçme ve seçilme yaşının 18 olması benim hedefimdir. Medya artık bunu yazmaya başlar. Sayın Başbakanım yarın bunları okuyabilirsiniz, dinleyebilirsiniz, haberiniz olsun.

İleride reşit olduğunuzda Meclis’teki vekilleri siz belirleyecek hatta belki de sizler vekil olacaksınız. Onun için size ait olan TBMM’yi hayatınız boyunca sahiplenmenizi, onun temsil ettiği milli iradeyi en güçlü şekilde korumayı arzulayacaksınız, biz de sizden bekliyoruz.

18 ifadesi sakın garipsenecek bir ifade değil, AB üyesi ülkeleri gözden geçirdiğinizde, 18 yaşın seçme ve seçilme yaşı olduğunu görürsünüz.

Bizden öncekiler meclisimize sımsıkı sahip çıktılar. İnanıyorum ki büyüdüğünüzde sizler, bizden çok daha güçlü şekilde meclise sahip çıkacak, milli iradeyi, milli egemenliği çok daha ileri seviyeye taşıyacaksınız.

Her ne yaparsak sizlere daha iyi bir ülke, daha iyi bir gelecek emanet edebilmek için yapıyoruz.

Hamdolsun 12 yıl içinde 205 bin adet yeni derslik inşa ettik, yeni anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, lise ve üniversiteler açtık.

Bazı aileler çocuklarını okullara gönderecek imkan bulamıyordu, onlara da çocuklarını okula göndersinler diye yardımda bulunuyoruz.

Yurtların sayısını, pansiyonların sayısını ciddi manada artırmış durumdayız. Yatılı sistemi teşvik ettik, ediyoruz.

Derslerinizi çeşitlendirdik, sizlere seçmeli olarak farklı ve güzel ders tercihi imkanı sağladık.

Etkileşimli tahtalar artık sınıflarınıza monte edilmeye başlandı. Hedef 10 milyon tablet ihalesine hazırlanıyoruz. Dıolayısıyla bütün yavrularımızın elinde kendi tablet bilgisayarı olacak.

2015 sonuna kadar inşallah Türkiye genelindeki her sınıfına etkileşimli tahta kurmuş olacağız, her öğrencimize tablet bilgisayarı teslim etmiş olacağız.

Sizler ne kadar iyi eğitim alırsanız Türkiye’nin geleceği de o kadar iyi olur.

Okullarınızda arkadaşlarınızla dayanmışmanız örnek olmalı. Rengi, dini ne olursa olsun dünyanın tüm çocuklarına, insanlarına karşı sevgiyle, saygıyla ve adaletle yaklaşın.

Çocuklar, sizler asla bilgisayarların, internetin esiri olmayın, aksine onlar sizin esiriniz olsun. Onlar size hükmetmesin, sizler onlara hükmedin. Güneşten, ağaçlardan, parklardan, sokaklardan asla kopmayın.

Başbakan Erdoğan’ın konuşmasının ardından gazeteciler, küçük Başbakan Göker İnan’a sorularını yöneltti.

Köşk sorusu çok zor

Bir gazetecinin “Köşk seçimleri cumhurbaşkanlığı seçimleri aday olacak mısınız?” şeklindeki sorusuna Göker İnan, “Ben kalkınca bunu gerçek Başbakan’a sorsanız daha iyi olur” cevabını verince, Erdoğan araya girerek “Çok zor soru sordun” dedi.

Başbakan olarak son fotoğraf

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak, “Bu fotoğraflar başbakan olarak son fotoğraf olur mu?” sorusuna ise Göker İnan, “Olur” yanıtını verdi. Bunun üzerine Başbakan, “Gördünüz, olur diyor” dedi.

Twitter yanıtına alkış

Göker İnan’ın Twitter’ın yasaklanmasıyla ilgili bir soruyu “Biliyorum ama kullanmıyorum. Ailem falan da izin vermiyor, daha küçüksün diyorlar” şeklinde yanıtlaması ise Başbakan Erdoğan’dan alkış aldı. Gazetecilere “Benden bir alkış bekliyor musunuz” diye soran Erdoğan, küçük Başbakan’ı alkışladı.

“Türkiye’de başkanlık tartışması var, ilk başkan olmak ister misiniz?” sorusu üzerine Göker İnan, “Olmak istemem yani. Hayatımdan memnunum” yanıtını verdi.

Çok konuşandan da rahatsızsınız, az konuşandan da…

Gazetecilerin “Küçük Başbakan konuşmuyor” şeklindeki ifadesi üzerine Erdoğan, “Çok konuşandan rahatsızsınız, az konuşandan da rahatsızsınız. Sizi anlamak mümkün değil” dedi.