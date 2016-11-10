Erdoğan'dan Trump'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump'ı telefonla arayarak kutladı.

Anadolu Ajansı'nın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Erdoğan, ABD'deki başkanlık seçimlerini kazanmasından dolayı tebriklerini ilettiği Trump'a, üstleneceği görevde başarılar diledi.

Haberde, Erdoğan'ın, Türkiye ve ABD'nin karşılıklı saygı, müşterek çıkarlar ve ortak değerler temelinde buluşan iki müttefik olduğuna dikkat çekerek, önümüzdeki süreçte ikili ilişkilerin daha da güçlendirileceğine inandığını söylediğine yer verildi.

Anadolu Ajansı, iki liderin, "terörle mücadele ile bölgesel ve uluslararası konularda da iş birliği kararlılığında olduğu" ifadesine de görüşmeye dair haberinde yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, twitter hesabından yapılan bir paylaşımla da Trump'ın başkanlığını kutladı.

Twitter mesajında, "Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump'ı kutluyor, ilişkilerimizi daha da güçlendirmeyi umuyorum." denildi.