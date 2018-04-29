Erdoğan'dan Trump'a Kudüs tepkisi: 'Biz de sizi tanımıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan açıklaması için, "Bu 'biz sizi tanımıyoruz biz yaptık oldu' mantığıdır. Öyle mi diyorsunuz? Biz de sizi tanımıyoruz." dedi.

Pazar günü Karaman'da düzenlenen AK Parti İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan, Kudüs'ü başkent ilan etme kararının "Evangelist Siyonist bir anlayış" olduğunu da söyledi.

Erdoğan'ın Kudüs ve ABD Başkanı Donald Trump eksenli sözleri şöyleydi:

"Şimdi yeni bir durum ortaya çıktı. Kudüs'te Evangelist Siyonist bir anlayış 'ben yaptım oldu' anlayışı ile Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etti. BM kararına rağmen bu adımı atanlar 'biz sizi tanımıyoruz biz yaptık oldu' mantığıdır. Öyle mi diyorsunuz? Biz de sizi tanımıyoruz. Hıristiyan dünyasının lideri Papa hazretlerini aradım. Onun da bizimle olduğunu gördüm. Yerinizde durun, siyonist bir adım atmaya kalkmayın. Atarsanız bunu bedeli ağır olur.

"Terör devleti İsrail küçük çocukları bile kafeslere koydu. ey ABD, ey Trump sen bunları görmedin mi? Lafa gelince dünyanın en güçlü devleti. Ya senin her yerin güç olsa ne olacak ya. Ülkemizin önünde iki yol var, ya boyun eğeceğiz ya mücadele edeceğiz. Türkiye ya paryalığa rıza gösterecek ya da bağımsızlığına sıkı sıkıya sahip çıkacak.

"Yıllarca sizinle emir kipiyle konuşanlara siz ne diyorsunuz? Haddini bil. Siz bunu dediğiniz için rahatsız oluyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Doğu Kudüs'te konsolosluğumuz var. O konsolosluğu büyükelçiliğe çevirin" sözlerine de yanıt vererek, şunları kaydetti:

"Çıkmış Kemal konuşuyor. 'Orası Filistin'in başkenti olarak ilan edilmeli' diyor. Biz zaten çoktan ilan ettik. Ancak Kudüs şu an işgal altında olduğu için gidip büyükelçiliğimizi açamıyoruz. Fiili olarak biz bunu zaten yapmışız. O günler yakın, inşallah büyükelçiliğimizi de orada açacağız"