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Erdoğan’dan Trump’a ‘askeri müdahale’ desteği

"Lafta kalmasın, bize ne düşüyorsa yapmaya hazırız!"

06 Nisan 2017 23:06

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın İdlib’deki ‘kimyasal saldırı’ sonrası “askeri müdahale” açıklamasına destek verdi.

Erdoğan, Kanal 7'de yaptığı açıklamada “Lafta kalmasın, bize ne düşüyorsa yapmaya hazırız” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İdlib sonrası askeri müdahaleyi gözden geçiriyoruz" ifadelerini kullandığı öğrenilmişti.

ABD Başkanı Trump ayrıca, durumla ilgili henüz nihai kararı vermediğini, ancak Savunma Bakanı James Mattis'le olasılıkları görüştüklerini ifade etti.

CNN International'ın haberine göre göre Trump, karar alma konusunda Mattis'in bu konudaki görüşüne güveniyor.

Aynı haberde, Trump'ın bu fikrini Kongre Üyeleri ile paylaştığı belirtildi. 

 

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