Trump'tan Suriye'ye askeri müdahale sinyali, Erdoğan'dan destek

ABD Başkanı Donald Trump, Senato üyelerine yaptığı bir konuşmada, kimyasal silah saldırısına karşılık olarak Suriye'ye "askeri hamlede" bulunmayı düşündüğünü ve bölgedeki durumun ciddiyetinin farkında olduğunu söyledi. ABD Başkanı Trump ayrıca, durumla ilgili henüz nihai kararı vermediğini, ancak Savunma Bakanı James Mattis'le olasılıkları görüştüklerini ifade etti. CNN International'ın kaynaklarına göre Trump, karar alma konusunda Mattis'in bu konudaki görüşüne güveniyor.

"Esad'ın yeri yok"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da, "İdlib'teki saldırıyı Suriye hükümetinin yaptığına şüphe yok. Uygun bir yanıt vermeyi düşünüyoruz. Rusya, Esad'a verdiği desteği yeniden düşünmeli" dedi. Tillerson, ayrıca Beşar Esad’ın Suriye’nin geleceğinde olmadığını söyledi. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, geçtiğimiz günlerde "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın geleceğinin Suriye halkına bağlı olduğunu yönündeki siyasi gerçeği ABD kabullenmeli" demişti.

Beyaz Saray'dan açıklama

Reuters'te yer alan haberde, Pentagon ile Beyaz Saray'ın askeri seçenekleri görüştüğü ifade edildi. Pentagon'dan yapılan açıklamada "Trump, Suriye kararını eyleme geçmeden açıklamayacak" denildi.

Beyaz Saray ayrıca, Trump'un Suriye'de güvenli bölge konusunda çok sayıda liderle görüştüğünü duyurdu.

Pentagon: Tüm seçenekleri hazırlıyoruz

Pentagon'un üst düzey bir yetkilisi, "Beyaz Saray gerekli adımlar için bize danıştı. Başkana (Trump) gerekli tüm seçenekleri hazırlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Erdoğan'dan destek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın İdlib’deki ‘kimyasal saldırı’ sonrası “askeri müdahale” açıklamasına destek verdi. Erdoğan, Kanal 7'de yaptığı açıklamada “Lafta kalmasın, bize ne düşüyorsa yapmaya hazırız” dedi.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Teşekkür ederim ama lafta kalmasın. Eğer bu hakikaten icraat ortaya konulursa, biz de Türkiye olarak, bize ne düşüyorsa, biz bunu yapmaya hazırız. Biz bundan asla çekinmeyiz, kim olursa olsun çekinmeyiz.

“Biz Amerika başta olmak üzere, tüm koalisyon güçleri bir araya gelelim. Ben Sayın Putinle de konuştum ama Sayın Putin hala bu işin arkasında Esed var mı yok mu? Bunu hala iki gündür, üç gündür anlamıyorsa bu bizim için de üzücüdür. Bunları süratle bizim aşmamız lazım, kararımızı vermemiz lazım. Dost kimdir, düşman kimdir, bölgedeki virüs kimdir, bunu artık lütfen öğrenelim, ona göre de artık adımımızı atalım.”

"Kırmızı çizgiyi aştı"

Trump, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı kimyasal silah kullanmakla suçladığı açıklamasında, Suriye liderinin "kırmızı çizgiyi aştığını" söylemişti.

Salı günü Suriye'nin İdlib bölgesindeki Han Şeyhun kasabasına yönelik saldırı sonucunde 20'si çocuk en az 72 kişi hayatını kaybetmişti. Esad kimyasal silah kullandığı iddialarını reddediyor. Rusya da gazların muhaliflerden yayılmış olabileceğini söylüyor. Trump Washington'daki basın toplantısında, selefi Barack Obama'nın ifadelerine gönderme yaparak, "Masum çocukları, masum bebekleri, küçücük bebekleri öldürdüğünde, pek çok sınırı aşarsın" demişti.

Trump, saldırı sonrası "Suriye'ye ve Esad'a karşı tavrını değiştiğini" de söyledi. Suriye'ye yönelik politika değişikliği olup olmadığı yönünde daha önceki bir soruya "Göreceksiniz" şeklinde yanıt vermişti.

Trump yönetimi daha önce Beşar Esad'ın devrilmesinin öncelikleri olmadığını açıklamıştı.