Erdoğan'dan Trabzonspor'a 'son dakika' sürprizi

Polonya'da bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Legia Varşova-Trabzonspor karşılaşmasının son dakikalarını izledi. Maç sonrası soyunma odasında oyuncuları ziyaret eden Erdoğan, oyuncuları tebrik etti, galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda deplasmanda karşı karşıya geldiği Legia Varşova'yı 2-0 mağlup etti. Avrupa'daki temasları kapsamında gece saatlerinde İsveç'ten Polonya'ya geçen Başbakan Erdoğan da direkt olarak maçın oynandığı Varşova Stadı'na geçti. Karşılaşmanın 85. dakikasına yetişebilen Erdoğan, Trabzonsporlu futbolculara bir sürpriz yaptı.

Başbakan, mücadelenin ardından soyunma odasına inerek galibiyet dolayısıyla oyuncuları tebrik etti.

Çıkışta gazetecilere kısa bir açıklama yapan Erdoğan, şunları söyledi:

"Çok çok mutlu olduk. Gerçi biraz işin bitimine anca yetişebildik. Gelirken 0-0'dı ama geldiğimizde 2-0'ı görünce çok çok mutlu olduk. Temennim odur ki önümüzdeki Limassol maçını da alınca zaten heralde grup lideri olarak bir üst tura geçme şansını Trabzonspor yakalayacaktır. Tüm yöneticileri, teknik kadroyu, sporcuları özellikle tebrik ediyorum. 'Trabzonumuza ve ülkemize hayırlı olsun' diyorum."