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Politika

ERDOĞAN'DAN TOKİ DENETİMİ ANKARA (A.A)

09 Aralık 2010 18:04

-ERDOĞAN'DAN TOKİ DENETİMİ ANKARA (A.A) - 09.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan konutlarda incelemelerde bulundu. Erdoğan, İstanbul'daki temaslarını tamamlamasının ardından Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'ndan Başbakanlık Resmi Konut'a geçmek üzere makam aracına binen Erdoğan, Hasköy mevkisinde sürpriz bir kararla güzergahını değiştirdi.  Yol üzerindeki TOKİ Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan konutların bulunduğu bölgeye gelen Başbakan Erdoğan, burada incelemelerde bulundu. Mühendislerden bilgi alan Erdoğan, konutlarda tespit ettiği bazı eksikliklerin giderilmesinin ardından konutların hak sahiplerine teslim edilmesi talimatını verdi. Erdoğan, daha sonra Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'i kabul etmek üzere Resmi Konut'a geldi.

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