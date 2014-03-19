Erdoğan'dan TOKİ Başkanı'na: Kupon yerleri satarken bana soracaksınız

Başbakan Tayyip Erdoğan ile TOKİ Başkanı Haluk Karabel arasında geçtiği öne sürülen yeni bir ses kaydı internette yayınlandı. Kayıttaki iddiaya göre, Başbakan Erdoğan, Haluk Karabel’e Kadıköy Ataşehir’de BİAT inşaata yapılan bir arsa satışını soruyor. Kayda göre, Erdoğan arsa satışı konusunda kendisine bilgi verilmemesine öfkeleniyor ve “Özellikle kupon yerlerin satışında benden okey alacaksın. Benden onay almadan bunların satışını yapmayacaksın” diyor.

“Başçalan” adlı Youtube hesabından Başbakan Tayyip Erdoğan ile TOKİ Başkanı Haluk Karabel arasında geçtiği öne sürülen görüşmeyi içeren yeni bir ses kaydı yayınlandı.

Yasal dinlemeler sonucu elde edilip edilmediği bilinmeyen ses kaydının özeti şöyle:

'Peşinat ne, taksit ne'

Başbakan Erdoğan oduğu öne sürülen kişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Haluk Karabel olduğu öne sürülen kişiyi arayarak, Ataşehir’de bir arsanın Şerif Enis adlı işadamına ait BİAT İnşaat’a hasılat paylaşımıyla satılıp satılmadığını soruyor.

Kayıttaki iddiaya göre, Karabel BİAT İnşaat’a hasılat paylaşımı esasıyla arsa satışı gerçekleşmediğini belirterek, söz konusu arsanın eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın TOKİ Başkanlığı döneminde satıldığını ifade ediyor.

Süreç hakkında Erdoğan’a bilgi veren Karabel, arsanın 72 milyon dolara satıldığını, ödemenin bir kısmının taksitle yapıldığını söylüyor. Kayıttaki iddiaya göre, Erdoğan’ın “Peşinat neydi, taksiti ne?” diye sorması üzerine Haluk Karabel,” Efendim, şu anda 72 milyonun belli bir peşinatı vardı. Onu ödediler. Geç de olsa ondan sonra taksitlerini ödemeye devam ediyorlar, ama şu anda tam olarak miktarını hatırlamıyorum Sayın Başbakanım” yanıtını veriyor.

'Senelikse hepten yandık'

Kayıttaki iddiaya göre, arsanın satışından haberi olmayan Başbakan Erdoğan, “Bu arsayı satıyoruz, satmıyoruz diye bir konuşun ya. Eski dediğin senin kaç aylık?” diye soruyor. Karabel olduğu öne sürülen kişi, “Senelik diyebiliriz efendim” cevabını alınca, “Yok canım, eğer senelikse zaten hepten yandık” diye konuşuyor.

'Gerekirse iptal edeceğiz'

BİAT İnşaat’tan arsa için 4-5 taksit alındığını öğrenmesi üzerine Başbakan Erdoğan olduğu öne sürülen kişi, Karabel olduğu öne sürülen kişinin ödemelerle ilgili bir an önce bilgi vermesini isteyerek, “Off. Sen hemen şey yap, gerekirse iptal edeceğiz” diyor.

'Satmadan önce benden okey alacaksın'

Kayıttaki iddiaya göre Erdoğan, sözlerine “Ve bu tür şeylerde, bu tür özellikle kupon yerlerin satışında benden okey alacaksın. Benden onay almadan bunların satışını yapmayacaksın” diye devam ediyor.

Haluk Karabel olduğu öne sürülen kişinin “Ben size sormadan herhangi bir şey yapmıyorum efendim” demesi üzerine Başbakan Erdoğan olduğu iddia edilen kişi, “Ama benim bundan haberim yok işte” diye konuşuyor.

Kayıttaki iddiaya göre, Haluk Karabel söz konusu arsanın daha önce de gündeme geldiğini belirterek, “Yine niye sattınız demiştiniz efendim. Yani epey oldu. Bir buçuk sene oldu yani konuşmamız. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben yine eski olduğunu söylemiştim” diyor.