-ERDOĞAN'DAN TEŞKİLATA ''ADAYLIK'' UYARISI ANKARA (A.A) - 06.11.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki seçimlere ilişkin, '''Eğer her önüne gelen arkadaşımız 'ben adayım' derse o zaman seçimi kim götürecek? Öyle anlar yaşadık ki adeta parti teşkilatı o ilde düşer hale gelmiştir'' diye uyardı. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu olarak genel seçimlerin 12 Haziranda yapılması konusunda görüş birliğine vardıklarını, bu tarihin her açıdan uygun olduğunun müzakere edildiğini bildirdi. Türkiye'nin bu tarihte seçimini yapması için gerekli hazırlıklara başladıklarını bildiren Erdoğan, seçime 7 aylık bir süre kaldığına işaret etti. 12 Eylüldeki halk oylamasının hemen ardından seçim çalışmalarını başlattıklarını anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Teşkilatımız bu yönde hazırlıklara başladı. Bu konuda en küçük bir rehavet, en küçük bir ihmalkarlık, en küçük gönülsüzlük ve isteksizlik önce partimize, sonra da milletimize haksızlık olur. Biz farklı bir partiyiz. Biz makamların öne çıktığı, 'ben'in değil 'biz'in önde tutulduğu, şahsi çıkarların değil, milletin çıkarlarının gözetildiği bir partiyiz. Her aşamada, her kademede 'söz de karar da milletindir' demiş, bu ilkeden hiçbir şart altında sapmamış bir partiyiz. Aday belirleme sürecinde bu ilkeyi, sözü de kararı da millete teslim eden bu duruşumuzu aynen muhafaza edeceğiz.'' Anketlerle, kamuoyu yoklamalarıyla her kademedeki partilinin, üyelerden il yönetimlerine, il başkanlarından milletvekillerine, parti kurullarından bakanlara kadar, herkesin görüşlerini, önerilerini alarak adaylarını tespit edeceklerini ifade eden Erdoğan, ''Öyle adaylar çıkaracağız ki, her şehirde her bir vatandaşım 'ben de olsaydım onu aday gösterirdim' diyecek, diyebilecek bir hizmet ve takdir anlayışını inşallah devreye sokacağız'' diye konuştu. Hizmet ehli olduklarını, hizmet için geldiklerini, hizmet için yollarına devam ettiklerini belirten Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Şunu da özellikle vurgulamak istiyorum: Muhalefetin hırçın tutumuna boyun eğmeyeceğiz. Muhalefetin tahrik diline gelmeyecek, bu tuzağına asla düşmeyeceğiz. Milletim hizmet noktasında da, üslup noktasında da, nezaket noktasında da bizim farkımızı görüyor, biliyor ve yaşıyor. Hatalarımız olabilir, eksiklerimiz olabilir, doğrudur. Eksiksiz değiliz, hatasız değiliz. Fakat bunu minimize etmenin gayreti içinde olacağız. Genel seçim sürecinde biz farklılığımızı çok daha net, çok daha açık ortaya koymalıyız. İşte onun için 7 ay boyunca da halkın diliyle, milletin diliyle konuşacak, 73 milyonun tamamını kucaklayacak, sözümüzle, özümüzle, içimizle ve dışımızla aynı olduğumuzu bir kez daha göstereceğiz. Biz yaptıklarımızı da anlatacağız, ama daha çok yapacaklarımızla konuşacağız.'' Siyasetin laf üretme makamı ve laf üretme mesleği olmadığını, bir icra makamı ve icraata yönelik, dertlilerin bir araya geldiği anlayış olduğunu söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Biz bununla çalıştık, bununla çalışıyoruz, bununla çalışmaya devam edeceğiz. Biz yaptıklarımızı konuşacağız, Türkiye'mizin dört bir yanında ne yaptık bunları konuşacağız. Nasıl bir Türkiye devraldık, nereye getirdik bunu konuşacağız. Dünyada, dış politikada neler yaptık, neler yapıyoruz bunları konuşacağız. Muhalefet ne konuşacak? Şu ana kadar 'şunu yapacağız' diye bir şey duydunuz mu muhalefetten? Veya 'iktidar şunu yaparsa isabetli olur' dediğini duydunuz mu? Sadece hep kara leke çalmaya çalıştılar. Ama bunların hiçbiri tutmadı, zira güneş balçıkla sıvanmaz. Biz ülkemize kazandırdıklarımızı sıralayacak, ama daha çok şimdi yeni hedeflerimizi aktaracağız. Kırıp dökenlere, çark edenlere, sabah verdiği sözü akşam unutanlara inat, biz dosdoğru olacak, olduğumuz gibi görünecek, göründüğümüz gibi de olacağız. Allah'ın izniyle bizim samimiyetimiz, milletin muhabbeti, bu hareketi bir kez daha zirveye taşıyacak, ben buna inanıyorum. Bir kez daha millete hizmet etme şerefini bu partiye nasip edecektir.'' Başbakan Erdoğan, teşkilatıyla gurur duyduğunu ifade ederek, ''Bu yolda sizinle yürüyor olmanın gururunu, bahtiyarlığını taşıyoruz. Bu kadronun, bu hareketin Türkiye için daha yapacağı çok iş, çok hizmet var. Allah bizi hizmet yolundan ayırmasın diyorum'' şeklinde konuştu. -ADAYLIK BAŞVURULARI- Konuşmasında, genel seçimde partisine adaylık başvurularıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, şunlara işaret etti: ''Her milletvekili seçiminde, her yerel yönetim seçimlerinde tabii yoğun bir şekilde herkes aday adayı olmak için bu işe soyunuyor. Bakın bu konuda bizler teşkilatımızı artık tanıyoruz, biliyoruz. Bizler genel merkezin 'şu şu şu isimler aday adayı olsun'' veyahut da genel merkezde bu tür şeyler görüşüldükten sonra aday adayı olmak için yola çıkılırsa çok isabetli olur. Ama herkesin bu normal hakkıdır, demokratik hakkıdır, doğrudur. Fakat şunu unutmayın ki seçimi kim götürecek? Eğer her önüne gelen arkadaşımız 'ben adayım' derse o zaman seçimi kim götürecek? Öyle anlar yaşadık ki adeta parti teşkilatı o ilde düşer hale gelmiştir. Niye? Çünkü yedekler bile yetmemiştir. Bunun olmaması lazım. Çünkü eğer biz hakikaten bir davaya inanmış, yeniden bütün Türkiye idealine inanmış bir siyasi partiysek koordine olmalıyız ve bu koordinasyon içerisinde de adayların tespitini ifade ettiğim şekilde, tabana yaygın bir şekilde, 'milletin dediği olur' anlayışından hareketle teşkilat ağırlıklı bütün kamuoyu araştırmalarıyla birlikte gerçekleştirerek adımımızı atacağız.'' ''Yolumuz, bahtımız açık olsun, Allah yar ve yardımcımız olsun'' diyen Başbakan Erdoğan, Kurban Bayramı'nı da kutladı.