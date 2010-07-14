Erdoğan’dan teröre karşı özel ordu

T24 - Teröre karşı mücadelede işbirliğini sağlamak üzere siyasi parti turuna çıkan Başbakan Erdoğan ilk durağı DSP’de “Sınır boylarında görev yapacak bir özel ordunun kurulmasını” önerdi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan liderlerle terör randevusunun ilk durağında dün DSP Genel Başkanı Masum Türker ile görüştü.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan liderlerle terör randevusunun ilk durağında dün DSP Genel Başkanı Masum Türker ile görüştü. Erdoğan DSP’ye Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve Kamu Güvenliği Müsteşarı Muammer Güler ile birlikte gitti.



Bir saat olarak planlanan görüşme 85 dakika sürdü. Türker, “Referandum ve terör” başlıklı görüşmede referandum konusunun hiç açılmadığını açıkladı.



Başbakan Erdoğan Türker'e, terörle mücadele amacıyla özel bir ordu kurulması planından bahsettiği ortaya çıktı. Sınır boyunda görev yapacak özel ordu uzman askerlerden oluşacak ve bu askerler dağlarda 5-10 yıl görev yapacaklar.



Erdoğan'ın bahsettiği özel ordu uzman askerlerden oluşacak. Bu askerler dağda beş on yıl arasında görev yapacak. Sonra da tazminatlarını alarak kamuda başka bir işe geçmeleri sağlanacak. Başbakan DSP lideri Türker'e "özel orduda görev alacak askerler şehit olabileceklerini bilecekler" dedi.



Başbakan Erdoğan'ın özel ordu dışında terörle mücadeledeki bir başka yeni strateji olarak da muhbir sayısının artırılmasından bahsettiği öğrenildi.



Erdoğan'ın terörün yoğunlaştığı bölgelerde 150 yeni karakol yapılacağını söylediği de belirtildi.



Özel ordunun gayri nizami harp teknikleri kullanacağı da kaydedildi.



Profesyonel ordunun temelini oluşturacak bu özel ordu birlikleri için DSP lideri Masum Türker de bir uyarıda bulundu ve "Ciddi bir askeri eğitim almalılar, yoksa JİTEM'deki gibi sorunlarla karşılaşabiliriz" dedi.



Erdoğan’ın gündeme getirdiği bu modelin benzerini, HEPAR Genel Başkanı emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu önermiş, gayri-nizami harbin bütün tekniklerini bilen özel eğitimli 20 bin kişinin gerekli olduğunu açıklamıştı.





Gönül: Çalışmalar sürüyor



Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Pakistan İslam Cumhuriyeti Federal Savunma Bakanı Ahmad Mukhtar'ı kabulünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin, Başbakan Erdoğan'ın DSP lideri Türker'i ziyareti sırasında Türker'e profesyonel ordu çalışmaları hakkında bilgi verdiği yönünde haberlerin çıktığını belirterek, bu konudaki gelişmeleri sorması üzerine Gönül, şunları söyledi;



''Proje üzerinde Genelkurmay Başkanlığı çalışıyor. Genelkurmay Başkanlığı'nın çalışmaları bize intikal etmedi ama bizim arkadaşlarımız da hukuki tarafını çalışıyor. Halen elimizde uzman erbaş, uzman onbaşı statüsünü düzenleyen bir kanun var. Bunun içinde mi çözebiliriz? Yoksa yeni bir kanun mu çıkarılması gerekir? Bunu bizim arkadaşlar çalışıyor. Askerlik yönünü de, nasıl olacaklar, nasıl yetişecekler, hangi eğitim kuruluşlarında bunları ne kadar zamanda eğitebiliriz, gibi hususları da Genelkurmay çalışıyor. Ümit ederim Sayın Başbakanımıza en kısa zamanda bilgi arz edecek bir noktaya geliriz.''





