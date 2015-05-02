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Erdoğan'ın 'nankör' dediği işçi konuştu: Kadrolarımız alındı, asgari ücrete mahkûm olduk

Erdoğan, Batman'daki konuşması sırasında pankart açan işçilere 'Bir yerde çalışıyorsunuz nankörlük yapmayın' diye tepki göstermişti

02 Mayıs 2015 21:36

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Batman'daki konuşması sırasında pankart açtıkları gerekçesiyle 'Nankörlük yapmayın. Bir yerde çalışıyorsunuz nankörlük yapmayın' sözlerine hedef olan işçiler arasında yer alan Akın Atalay, 5 yıldır TPIC'te çalıştığını ve ocak ayından itibaren kadrolarının alınarak asgari ücrete mahkûm edildiklerini söyledi.

DHA’da yer alan habere göre, Akın Atalay, "Bizim girişimlerimiz sonucu Ak Parti İl Başkanı, bölge milletvekilleri, sendika ve birçok kurum girişimlerde bulundu. Ancak şimdiye kadar olumlu bir sonuç elde edilemedi. Biz de buraya gelen sayın Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurmak için 15-20 arkadaşla mitinge gittik. Elimizde herhangi bir pankart yoktu. Elimizde durumumuzu anlatan bir mektup vardı. Bunu da Cumhurbaşkanının korumalarından birine verdik. Alanda sadece, 'Başkan TPIC işçisine sahip çık' sloganı attık. Başka da bir slogan ve protesto hareketinde bulunmadık. Sonra Cumhurbaşkanı bize yönelip o sözleri söyledi. Biz alandan çıkmaya hazırlanırken, korumalar bizi alandan çıkardı. Bizim kesinlikle Cumhurbaşkanımızı protesto etme, provokasyon yapma gibi bir amacımız yoktur. Bunu da yapmadık” dedi.

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