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Politika

Erdoğan'dan telefon diplomasisi

Erdoğan, Kosova Başbakanı'nın Türkiye ziyareti ve uranyum diplomasisiyle ilgili bazı ülke liderleriyle telefon görüşmeleri yaptı.

20 Mayıs 2010 03:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Haşim Taçi'nin Türkiye'yi ziyareti ve İran'ın nükleer programı konusunda yürüttüğü çalışmalarla ilgili olarak bazı ülke liderleriyle telefon görüşmeleri yaptı.


Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Katar Emiri El Tani ve Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu ile telefonla görüştü.


Erdoğan, liderlere İran'ın nükleer programıyla ilgili olarak Tahran'da imzalanan anlaşma hakkında bilgi verdi. Liderlerle görüşmelerinde Başbakan Erdoğan, telefon diplomasisine ilişkin de bilgi aktardı.


Kosova'nın uluslararası tanınırlık durumu ve statüsü konusunda da muhataplarıyla görüş alışverişinde bulunan Erdoğan'ın, bugün ve yarın İran'ın nükleer programına ilişkin olarak BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin liderleriyle görüşmelere devam edeceği kaydedildi.

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