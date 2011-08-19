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Politika

Erdoğan'dan taziye ziyareti ANKARA (A.A)

19 Ağustos 2011 04:05

-Erdoğan'dan taziye ziyareti ANKARA (A.A) - 19.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'deki hain saldırıda şehit olan Binbaşı Yavuz Başayar'ın Ankara'daki baba ocağına taziye ziyaretinde bulundu. Demetevler İvedik Caddesi üzerindeki taziye evine saat 23.10'da gelen Başbakan Erdoğan, burada bir saat 20 dakika kaldı. Erdoğan'ın ziyaretinde Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de hazır bulundu. Erdoğan, taziye evinden ayrılırken, sokakta bekleyen kalabalık bir grup vatandaş, ''Türkiye seninle gurur duyuyor'', ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'' şeklinde sloganlar attı. Şehidin babasının evinin bulunduğu bina ve sokağın büyük Türk bayraklarıyla süslendiği görüldü.

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