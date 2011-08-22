Erdoğan'dan Tatlıses'e ikinci ziyaret

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İbo tekrar Almanya'ya gitti



Başbakan Tayyip Erdoğan 80 gündür Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi gören İbrahim Tatlıses’i ikinci kez ziyaret etti. İlk ziyarette Başbakan’ı hasta yatağında karşılayan Tatlıses’in bu kez ayakta olduğu ve oldukça sağlıklı göründüğü dikkat çekti. Tatlıses’in yanında bu kez çocukları ve kızı Melek Zübeyde’den olan torunu Efe de vardı.Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Başbakan, Efe’yi kucağına alarak sevmeyi de ihmal etmedi. Başında şapkası üzerinde eşofman takımı olan ünlü türkücünün göğsüne bir nazar boncuğu, bir maşallah, bir de nazar duası taktığı görüldü.Başbakan’ın ziyaretinin ardından taburcu edilen ünlü türkücü Sabiha Gökçen Havalimanı’na geçti ve “TC İbo” adlı özel uçağıyla Almanya’ya uçtu. Tatlıses’e bu yolculuğunda saldırıya uğradığı gün yanında olan ve başından yaralanan asistanı Damla Çakıcı da eşlik etti. İkinci ameliyatı için bir gün erken Almanya’ya giden Tatlıses kafatası kemiklerindeki hasarın onarılması için burada bir operasyon geçirecek. Ünlü türkücünün bu operasyonun ardından yaklaşık 3 hafta Almanya’da kalacağı dönüşte ise Darüşşafaka’da fizik tedaviye devam edeceği öğrenildi.14 Mart’ta Maslak’da silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Tatlıses’in sol tarafında kısmi felç meydana gelmişti. Bu olayın ardından şarkı söylemesine ve sahnelere geri dönmesine imkansız gözüyle bakılan Tatlıses geçen hafta 2 milyon dolarlık albüm anlaşmasına imza atmıştı.