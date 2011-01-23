-ERDOĞAN'DAN TARAFTAR YÜRÜYÜŞÜ YORUMU ANKARA (A.A) - 23.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Telekom Arena Stadının açılışında yaşanan olaylarla ilgili Taksim'de yapılan yürüyüşü eleştirerek, ''Böyle grupçukların, belli bir siyasi parti tarafından organize edilen bu tür olayların hiçbir zaman bizim futbolseverleri, spor camiasını ilgilendiren bir olay olmadığını gönül rahatlığıyla ifade ederim. Onların eline topu verseniz bomba diye karakola götürürler'' dedi. Başbakan Erdoğan, Ankara Spor Salonu'ndaki ''Türkiye 2023'e yürüyor, Ankara AK Parti'de Buluşuyor'' programının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''Bazı Ergenekon sanıklarının CHP ve MHP'den milletvekili adayı olacağı söyleniyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine Erdoğan, her siyasi partinin bu tür tasarruflarda seçim yasasının ve yasaların elverdiği ölçüde istediği şekilde hareket edebileceğini belirtti. Başbakan Erdoğan, ''İstediği şekilde hareket ettikten sonra milletimizin takdirleri çok çok önemlidir. Milletimizin takdirleri de bireysel değildir. Milletimizin takdirleri geneldir, bunun yansımasını da en güzel şekilde Haziran 2011'de görürüz'' dedi. Erdoğan, ''İsrail'in, Mavi Marmara baskınında İsrail askerlerinin tutumunun 'uluslararası hukuka uygun olduğu' yönünde raporu var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna, ''Bu sipariş üzerine bir rapordur. Kendi ülkesinde hazırlatılan bir raporun kıymeti harbiyesi olabilir mi? Şu anda Cenevre'den çıkan sesi, çıkan raporu gördünüz. Bu olayın uluslararası sularda, alçakça, vahşice bir olay olduğu bu raporda açıkça ifade ediliyor. Şu anda yapılmakta olan panel çalışmaları devam ediyor. Birleşmiş Milletlerin bu konuda yakın takibi var. Bunlar devam ediyor. Bizler bu işin takipçisiyiz. Benim nezdimde bu hazırlanan raporun kıymeti harbiyesi, geçerliliği yoktur'' yanıtını verdi. CHP'den ''Hakikat Komisyonu'' kurulması yönünde bir teklif geldiğinin hatırlatılması üzerine Başbakan Erdoğan, ''O, onların kendi takdiridir. Bizim için önemli olan bunun içeriğidir. Zarf, mazruf meselesi. Biz zarfla değil, mazrufla uğraşıyoruz'' diye konuştu. ''Balyoz darbe planıyla ilgili yeni belgeler ortaya çıktı. Örgütün 2008 yılına kadar aktif olduğu yönünde iddialar vardı. Bu süreci nasıl takip ediyorsunuz?'' sorusuna Erdoğan, ''Bunlar artık savcılık elinde olan dosyalar. Savcılığın bizzat yapmış olduğu bir operasyon ve dosyaların hepsi kendisinde, süreci de bizzat kendisi yürütüyor. Temennimiz odur ki, ne kadar gizli kapaklı şeyler varsa, bunlar açığa kavuşsun ve ülkemiz de böylece bu tür şeylerle şeffaflık olayını gerçek yüzüyle görmüş olsun'' yanıtını verdi. -LÜBNAN'DAKİ HÜKÜMET KRİZİ- Başbakan Erdoğan, ''Lübnan'daki hükümet krizinin çözümü noktasında bir uluslararası toplantı yapılabileceğini ifade etmiştiniz. Önümüzdeki günlerde bu noktada bir adım gelecek mi'' sorusu üzerine, ''Şu anda bir kesintiye uğradı diyebilirim. Lübnan şu anda kendi içinde kendisi olayı çözme konumunda, parlamento kendi içinde başbakanını tayin etme kararında. Bunun adımını atacaklar. Temennimiz odur ki, parlamento kendi içinde yapacağı bu seçimde kararını en isabetli, en hayırlı şekilde versin ve bir an önce Lübnan'daki bu çözümsüzlük çözüme kavuşmuş olsun'' dedi. Bir gazetecinin, ''Aktütün Karakolu yakınında silahlar bulundu. Genelkurmay bunu kabul etti. Bir değerlendirme alabilir miyiz'' sorusunu Erdoğan, şöyle yanıtladı: ''Genelkurmay Başkanımdan konuyla ilgili bilgiler aldım. Bu, Genelkurmay Başkanımın da bana verdiği bilgilere göre tamamen çevrede bulunmuş, geçmişten itibaren. Taşınma esnasında da bunların orada hurdalık diye ifade edilen bölgede bırakılmış olan, bir kısmı unutulmuş olan silahlar. Zaten öyle çok büyük sayıda olmadığını, tamamıyla bunların o tür aramalarda veya ele geçirilen bu tür silahlar olduğu mahiyetinde. Kendi envanterinde olmayışları da oradan geliyor.'' ''Ramiz Ongun ve Mehmet Ağar'ın partinizden milletvekili adayı olacağı söyleniyor'' denilmesi üzerine Erdoğan, partisine bu tür katılımlar olduğunda bunları gizli değil, açık yapacaklarını söyledi. Erdoğan, ''Ben de gazetelerden birçok şey okuyorum. Şu anda bu söylediklerinizin bizimle herhangi ilgili bir yanı yok, ama netleştiğinde, herhangi bir şey olursa zaten biz onu ya grup toplantımızda veya partimizin herhangi bir toplantısında açıklarız. Aynen böyle gümbür gümbür bu katılımlar devam eder'' diye konuştu. ''İstanbul'da tüm taraftarların biraraya geldiği size karşı yapılmış bir eylem vardı'' denilmesi üzerine Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Tüm taraftarlar dediğiniz kaç kişiydi, kimler tarafından organize edildi? Bunlara bakın. Böyle grupçukların, belli bir siyasi parti tarafından organize edilen bu tür olayların hiçbir zaman bizim futbolseverleri, spor camiasını ilgilendiren bir olay olmadığını gönül rahatlığıyla ifade ederim. Onların eline topu verseniz bomba diye karakola götürürler. Ama bunlar karakola da götürme niyetinde olanlar değildir. Başka yere götürürler.'' Bir başka soruya karşılık Erdoğan, Erzurum ziyareti sırasında 27 Ocakta geniş katılımla öğrencilerle biraraya geleceğini de söyledi.