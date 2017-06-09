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Politika

Erdoğan'dan talimat: Yıkın!

"Bu işi çok yakından bizzat takip ediyorum"

09 Haziran 2017 11:11

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin dile getirdiği imar uygulamalarına ilişkin ihlallerin, Bakanlar Kurulu toplantısında gündem oluşturduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Özhaseki'den sorumlu bakan olarak gerekeni yapmasını istediği ve "Bu konuda tespitleriniz varsa yıkın. Benim bizzat takip ettiğim olaylar var. Bu tip yapılara kesinlikle izin vermeyin" dediği öğrenildi.

Bakan Özhaseki, geçtiğimiz günlerde, TBMM'deki sohbetinde, ortalıkta dolaşan imar hikayelerinin rahatsız edici olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımıza ve başbakanımıza ilettik. İmar uygulamaları açısından ayrıca denetlenmesi lazım. Belediyelerin üçüncü bir denetime ihtiyacı var. En büyük hırsızlıklar, kötülükler, belalar imardan geliyor" demişti. Edinilen bilgiye göre, Özhaseki'nin sözleri Bakanlar Kurulu toplantısında da gündem oluşturdu. Erdoğan, Özhaseki'nin basına yansıyan sözlerine atıf yaparak, bu konuda sorumlu bakanlık olarak gerekeni yapmalarını istedi.

İzin verilmemeli

Edinilen bilgiye göre Özhaseki bunun üzerine söz alarak, bakanlık olarak yaptıkları çalışmaları, imarla ilgili müdahale ve itirazlarını anlattı. Özhaseki, bazı belediyelerin bu yetkiyi kullanma biçimiyle ilgili şikayetleri aktardı. Bunun üzerine Erdoğan, "Benim bu konuyla ilgili başından beri görüşüm çok net. Silüeti bozan yapılara izin verilmemeli. İmar uygulamalarından şikayet ediyorsunuz, ama bu sizin sorumululuğunuz da. Bakanlık olarak gerekeni yapmalısınız" dedi. Özhaseki'nin başlatılan ve sürdürülen çalışmalardan örnek vermesi üzerine de Erdoğan, "Bu işi çok yakından bizzat takip ediyorum. Bu tip yapılara kesinlikle izin vermeyin, yıkın" talimatı verdi. Özhaseki, toplantıda İstanbul'daki bazı yapılarla ilgili örnek verdi ve özellikle şehrin silüetini bozan binalarla ilgili saptamalarını aktardı. Toplantıda, Suada ve Reina'da yapılan yıkımlardan da örnekler verildi.

2013'te de uyarmıştı

Erdoğan Başbakanlığı döneminde, 2013 yılında, partisinin istanbul milletvekilleriyle biraraya geldiği kahvaltılı toplantıda, çarpık yapılaşma konusunda uyarılarda bulunmuş, özellikle İstanbul'da yükseldikten sonra gökdelenlerden haberi olduğunu kaydetmişti. Erdoğan, "Benim haberim nereden olsun? Binaları sayamam ki... Yıldızları saymak mümkün mü?" diye konuşmuştu. Erdoğan, şehrin silüetini bozan yapıların sahiplerini kastederek, "Kendisiyle konuştum, 'tıraşlayın' dedim. Yapacaklarını bekliyordum ama hiçbir şey yapmadılar. O nedenle çok kırıldım, şimdi konuşmuyorum" demişti.

 

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