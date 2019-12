Erdoğan'dan Talabani ve Barzani'ye rest

Ankara uyardı, Talabani tutuştu

Bahçeli'den tampon bölge önerisi

Başbakan Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısındaki konuşmasında terörist saldırılarla ilgili açıklamalar yaptı. Erdoğan, Talabani ve Barzani'ye seslendi ve işbirliği yapılmazsa yaptırım uygulanacağını söyledi. Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle:- Bu saldırının hedefi Türkiye’nin bölgede oynadığı rolün büyüklüğüdür.- Tedbirleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Uluslararası hukuktan doğan haklarımızı kullanıyoruz, kullanacağız.- Bazıları hep suçlu arıyor. Biz şu anda suçlu değil çözüm arıyoruz. Güvenlik güçleri elinden geleni yapıyor. Biz polisimize, askerimize soruyoruz: Bizden ne istiyorsunuz? Ve bu konuda bizden istenen her şey yerine getirilmiştir.- Halen terör üzerinden siyaset yapmaya çalışanlar var. Şehitlerin üzerinden siyaset yapılmaz. Bu hepimizin ortak derdidir. Kan üzerinden siyaset yapanlar o kan içinde boğulurlar.- Demokrasiden tek geri adım atmadan, terörle mücadeledeki kararlılığımız devam edecek.- Eğer uluslararası anlaşmalardan doğan suçluların iadesi meselesi hakkıyla yerine getirilseydi belki de sınır ötesi operasyona ihtiyaç kalmayacaktı.- Biz Irak’ın toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz, ama herkes tavrını netleştirmeli. Herkes terörle arasına mesafe koymalı.- 5 kulvarda diplomatik bir atak yürüttük. Uluslar arası destek aldık. Son derece büyük bir küresel destek oluşturduk. Terör sadece askeri operasyonlarla çözümlenecek bir iş değil. Siyasi boyutu var. Diplomatik boyutu var. Ekonomik, psikolojik ve sosyo-ekonomik boyutu var. Bu adımlar 5 yıl içinde atıldı atılıyor. Zaten rahatsızlıkların altında bu var.- Bölge şimdiye kadar görmediklerini görmeye başladı. Eğitim, sağlık, ekonomi alanında gördü. Terör örgütünü bu rahatsız etti. Açıklanan GAP ciddi anlamda rahatsızlık yarattı.- Batı ile doğu arasında denge kurulmaya başlandı.- Kırılma süreci yaşayan terörle mücadele için her türlü adım atılacak. Aynı çabayı taraflardan da bekliyoruz.- Terörle arasına mesafe koyamayanların terörle mücadeleden olumsuz etkilenmesi her zaman için kaçınılmazdır. K.Irak bölgesel yönetiminin bizimle işbirliği yapması en doğru yoldur. Türkiye terör konusunda nefs-i müdafa konumundadır.- Terörün yuvalandığı ülkelerde gerekeni yapmalıdır. Gerekli adımlar atılmazsa Türkiye bazı yaptırımlar uygular.- Dost ülkelerden beklentilerimiz var.- Tezkerenin önemli bir caydırıcı etkisi var.