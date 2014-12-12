Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslamcı yazar ve düşünce adamı Nuri Pakdil'i evinde ziyaret etti.

AA’da yer alan habere göre, Erdoğan’ın çarşamba akşamı ikametine dönerken, sürpriz bir kararlar Pakdil'in Çankaya'daki evini ziyaret etti. Pakdil'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çorba ikram ettiği ve samimi, karşılıklı sohbet ortamında hatıraların yad edildiği ziyarette, sohbetin önemli bölümünde, düşünce ve edebiyat dünyasına damga vuran Necip Fazıl Kısakürek ile ilgili anıların konuşulduğu belirtildi.

Espirilerin de eksik olmadığı sohbet ortamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evdeki konuklar arasında yer alan Yazar Rasim Özdenören'e, "Nuri Abiyi niye evlendirmediniz?" diye şaka yaptığı, Özdenören'in de "Biz çok istedik ve uğraştık ama başaramadık" dediği öğrenildi. Bu sohbete Nuri Pakdil'in de "Gökte nikah kıyılmazsa yerde nikah kıyılmazmış. Nasip işte. Biz nişanlandık ama kısmet olmadı, ayrıldık" sözleriyle eşlik etti.

Yaklaşık üç saat süren, edebiyatın yanı sıra futbol ve müziğin de konuşulduğu ziyaret vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, usta edebiyatçı Pakdil'e hediye olarak özel baskılı Kur'an-ı Kerim hediye ettiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev ziyaretinde AKP Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi İbrahim Kalın, Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan, başdanışmanlardan Savaş Barkçin, Mustafa Varank ve Sefer Turan da hazır bulundu.

Evdeki konuklar arasında Yazar Necip Evlice ve Kitapçı Fatih Yurdakul'un da sohbetin tanıkları ve katılımcıları arasında yer aldıkları öğrenildi.