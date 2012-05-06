Erdoğan’dan Suriyelilere: Zaferiniz uzak değil, Allah sizinle

Kilis’te konteyner kentte kalan Suriyeli sığınmacılara seslenen Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin Esad yönetimine karşı uluslararası camiadaki girişimlerine dikkat çekerek, “Siz daha güçlü hale geliyorsunuz. Zaferiniz uzak değil” dedi.

Başbakan Erdoğan, Suriyeli sığınmacılara bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşurken Suriyeliler çeşitli sloganlar attı ve sevgi gösterisinde bulundu.

Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Toplam 23 bin 11 Suriyeli kardeşimizi misafir ediyoruz. Burada 9 bin 600 kardeşimizi misafir ediyoruz. Tüm kamplarda eğitimden sağlığa her ihtiyaç en ince ayrıntısına kadar düşünüyor ve gideriyor, gidermeye çalışıyoruz. Konteyner kentte 805 öğrenci, okul öncesi, ilk ve orta öğretime devam ediyor. 4 bin 200 çocuk için eğitim çalışmasını sürdürüyoruz. Sizler kendi isteğinizle gönüllü olarak, güvenlik içinde ülkelerinize dönünceye kadar her türlü ihtiyacınızın karşılanması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Zulüm kalıcı değildir, ebedi değildir. Masum insanları katleden, çocukları ve kadınları katleden zalimler tarih boyunca er ya da geç cezalarını çektiler. Nice firavun, nice nemrut, nice diktatör yaptıklarının bedelini ödeyerek arkalarında kara bir leke bırakarak bu dünyadan göçtü. Bizim Suriyeli kardeşlerimize zulüm edenler de er ya da geç milletleri önünde verecekler.

Biz iki elin birbirine kenetlenmiş parmakları kadar kardeşiz. Sizin acınız, sizin derdiniz, sizin meseleniz; bizim acımız, bizim derdimiz, bizim meselemizdir. Suriye’nin refaha kavuşması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bilesiniz ki bizler bu olayları dar çerçevede tutmadık, uluslararası camiaya taşıdık. Uluslararası camianın Suriye’ye sahip çıkması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Beşar her geçen gün kan kaybediyor. Benim mazlum Suriyeli kardeşlerimin ahı yerde kalmayacaktır.

Beşar’ın yanında görünen kardeşlerime de sesleniyorum. Biz Suriye halkının yanındayız. Ama Beşar yönetiminin yanında asla değiliz. Halkına tankla, topla, silahla yürüyen bir rejimin yanında bizim olmamız mümkün değildir. Bütün girişimlerimizi sürdürüyoruz, siz daha güçlü hale geliyorsunuz. Zaferiniz uzak değildir. Tek bir derdimiz var, akan kanın bir an önce durmasıdır, akan gözyaşlarının dinmesidir. Suriye halkının taleplerinin yerine gelmesidir.

Biz Suriye halkı ile yönetimini ayrı görüyoruz. Kardeş ülke Türkiye sonuna kadar sizin yanınızda olacaktır. Umutsuz olmayın, asla umutsuzluğa düşmeyin. Biz yanınızdayız. Dünyanın sizi duyması, görmesi için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Dua ediyor ve inanıyorum ki Allah sizinle beraberdir.”