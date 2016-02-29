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Erdoğan'dan "Sözlerini geri almazsa masaya dönmeyeceğiz" diyen CHP'ye: Onlar komisyondan çekilmedi mi?

"Belki Meclis Başkanımızın son mektubu onlarda farklı bir düşünce meydana getirdi"

29 Şubat 2016 18:40

Anayasa Mahkemesi'nin Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında verdiği karara saygı duymadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendisini eleştiren CHP’nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na ilişkin tavrıyla ilgili, “CHP Anayasa Mutabakat Komisyonu'ndan çekilmedi mi? Belki Meclis Başkanımızın son mektubu onlarda farklı bir düşünce meydana getirmiş olabilir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Erdoğan’ın Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararla ilgili sözlerini düzeltmezse Anayasa masasına oturmalarının mümkün olmadığını söylemişti.

Fildişi Sahili'ni ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Erdoğan, “CHP'nin tutumu üzerinde fazla konuşmaya gerek yok. Zaten CHP Anayasa Mutabakat Komisyonu'ndan çekilmedi mi? Belki Meclis Başkanımızın son mektubu onlarda farklı bir düşünce meydana getirmiş olabilir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin eleştirdiği konuşmasında, "Anayasa Mahkemesi, bu şekilde bir karar vermiş olabilir. Vermiş olduğu karara sadece sessiz kalırım ama kabul etmek durumunda değilim. Verdiği karara da uymuyorum, saygı da duymuyorum" demişti.

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