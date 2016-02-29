CHP: Erdoğan sözlerini düzeltmezse komisyon masasına oturmayız

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Anayasa Mahkemesi'nin Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında verdiği karara saygı duymadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sözlerini düzeltmezse Anayasa masasına oturmalarının mümkün olmadığını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 28 Şubat'ın yıldönümünde Türkiye'de bir sivil darbenin günlük pratiğe evriltildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklama ile bundan sonra kendisine saygı gösterilmesini bekleme hakkını kaybettiğini kaydeden Altay, "Yargı kararlarına paşa paşa uyacaksın Sayın Cumhurbaşkanı. Bu açıklamalarla Cumhurbaşkanı'na saygısızlık meşru bir hale gelmiştir" dedi.

Anayasa kararlarına uymayacağını beyan eden biriyle, 'Anayasa yapmak mümkün mü?' diye soran Engin Altay, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, yüksek mahkemeler ile kabul edilen 60 maddenin Meclis'e getirilmesi halinde bunun bir ay içinde geçebileceğini söyledi. Altay, "AKP döneminde öyle yasalar çıktı ki darbe yasalarına rahmet okutuyor; tıpkı Erdoğan'ın Hitler'e rahmet okuttuğu gibi" ifadelerini kullandı.

“Kimsenin ‘yargı kararlarına uymam’ deme hakkı ve haddi yok”

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Engin Altay, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın kendini gündemde tutmak, tartıştırmak için ortaya attığı ucube tezleri konuşmakla meşgul olduğuna dikkat çekti. "Yüzde kaçla seçilirse seçilsin, hangi makamda oturursa otursun, herkesin Anayasa'ya uymak gibi sorumluluğu, mecburiyeti vardır" diyen Altay, şöyle devam etti: "Hiç kimsenin 'yargı kararlarını kabul etmem, uymam, saygı duymam' demek gibi hakkı ve haddi de yoktur. 28 Şubat'ın yıldönümünde Türkiye'de bir sivil darbenin günlük pratiğe evriltildiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanı, Anayasa'dan almadığı hiçbir yetkiyi kullanamaz; onun ötesinde Anayasa'nın 138. maddesini açıkça çiğneyerek yargıya talimat veremez."

AKP'nin, 'diktatör' söyleminin 'siyasi eleştiri olduğunu kabul ettiğini' belirten Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklama ile bundan sonra 'kendisine saygı gösterilmesini bekleme hakkını kaybettiğini' savundu. Altay, şöyle devam etti: "Yargıya müdahale anlayışı, 'yargı kararlarına uymam' deme fütursuzluğunu gösterdiği için Türkiye'de bundan sonra Cumhurbaşkanı'na saygısızlık meşru bir hale gelmiştir. Yargı kararlarına paşa paşa uyacaksın Sayın Cumhurbaşkanı. Çok şükür bir demokrasi var; yarım yamalak işlese de Meclis açık olduğu sürece Türkiye'de demokrasi çalışacak. CHP demokrasiyi sahiplenmeye, geliştirmeye devam edecektir."

"Erdoğan kendini hukukun da üstünde görme psikolojisine girdi"

Erdoğan'ın kendini hukukun da üstünde görme psikolojisine girdiğini dile getiren Altay, 'yargı kararlarına uymam' sözünün ettiği yemine sadık olmadığının itirafı olduğunu kaydetti. Altay, "Anayasa'yı gözden çıkarmış bir Cumhurbaşkanı ile Türkiye karşı karşıyadır." dedi.

Engin Altay, Erdoğan'ın yemin ettiğini, şimdi ise bunu inkar ediyor olduğunu söyledi. Bu yemini millet ve Allah huzurunda yaptığını belirten Altay, millete Müslümanlık taslayan Erdoğan'ın yeminin tersini yaptığına dikkat çekti.

"Türkiye Cumhuriyeti Erdoğan'ın çiftliği değil"

Cumhurbaşkanı'nın gerilimden beslendiğini bildiklerini vurgulayan Altay, Türkiye Cumhuriyeti'nin Erdoğan'ın çiftliği olmadığını ifade ederek, çiftliğin bile bu kadar lakayt yönetilemeyeceğini kaydetti. Kontrolden çıkmış bir cumhurbaşkanı ile karşı karşıya olunduğunu dile getiren Altay, Erdoğan'ın 'ortalık çalkalanabilir' sözünden ne kastettiğini çok anlamadığını ama Cumhurbaşkanı'nın her şeyi çalkalamaya meraklı olduğunu da yakın siyasi tarihinden bildiklerini söyledi.

"Cumhurbaşkanı hukuku tanımazsa; onu kimse tanımaz." diyen Engin Altay, şunları ekledi: "Yüzde 52 oy aldım diye aklına gelen her şeyi söyleyemez. Ülkenin bir bölgesinde adeta iç savaş var. Türkiye, yangın yerine dönen Ortadoğu'nun en itibarsız ülkesi haline geldi. Bunun sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır. Ülkeye döndüğünde 'kastı aşan bir söz' olduğunu söylemesini ve milletten özür dilemesini bekliyoruz."

"Kaos ortamından beslenen bir cumhurbaşkanı"

Bir soru üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye'de kaos ortamını büyüten ve bundan beslenen bir cumhurbaşkanı ile karşı karşıya olunduğunu ifade etti. Altay, "Her şeye rağmen, çok şükür demokrasi var, aksak topal da olsa demokrasi ve Parlamenta var. Bu çalıştığı sürece, diktatör özentisi davranışlarına dur diyebileceğiz." dedi.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın yeni anayasa yapımıyla ilgili gönderdiği mektup konusundaki bir soruya ise Altay, aslında verecekleri cevabın komisyon kurulma aşamasında yazdıkları mektupta yer aldığına dikkat çekti. Şimdi yeni bir mektup gönderilmesine de gerek olmadığını ifade eden Altay, masayı dağıtanın Meclis Başkanı olduğunu vurguladı.

"Cumhurbaşkanı düzeltmeyi yapmazsa masaya oturmayız"

"Anayasa kararlarına uymayacağını beyan eden biriyle, anayasa yapmak mümkün mü?" diye soran Engin Altay, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, yüksek mahkemeler ve kabul edilen 60 maddenin Meclis'e getirilmesi halinde bunun bir ay içinde geçebileceğini söyledi.

Altay, "AKP döneminde öyle yasalar çıktı ki darbe yasalarına rahmet okutuyor; tıpkı Erdoğan'ın Hitlere rahmet okuttuğu gibi." diyerek, 105. maddenin Anayasa'da ilk temizlenmesi gereken husus olduğuna dikkat çekti.

Masada AKP'nin değil sarayın iradesinin olduğunu dile getiren Altay, "Sarayla oturup bu düzeltmeyi yapmazsa; açıklık getirmezse, oturmak mümkün değil." dedi. Gönderilen mektuba cevap vereceklerini belirten Altay, Meclis'i yok hükmünde saymanın Anayasa'yı çöp sepetine atmakla aynı şey olduğunu vurguladı. Bunu kimsenin yapamayacağını belirten Altay, Cumhurbaşkanı dahi olsa herkesin hesabını vereceğine dikkat çekti.

Kahraman'dan çağrı

CHP, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Anayasa Uzlaşma/Mutabakat Komisyonu'nun yeniden çalışmalarına devam etmesi için AKP, CHP, MHP ve HDP'ye mektup göndererek aynı şartlarda tekrar masaya dönülmesi çağrısı yapmıştı. CHP’den bu çağrıya yanıt geldi. CHP grup başkan vekili Engin Altay “Cumhurbaşkanı sözlerini düzeltmezse o masaya oturmamız mümkün değil” dedi.

Altay, masayı dağıtanın Meclis Başkanı olduğunu savunarak, verecekleri cevabın ilk gönderdikleri mektupta bulunduğunu ifade etti. Altay, "Anayasa kararlarına uymayacağını beyan eden biriyle anayasa yapmak mümkün mü?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dündar ve Gül'ün tahliyesi ile ilgili olarak, "Anayasa Mahkemesi, bu şekilde bir karar vermiş olabilir. Vermiş olduğu karara sadece sessiz kalırım ama kabul etmek durumunda değilim. Verdiği karara da uymuyorum, saygı da duymuyorum" demişti.