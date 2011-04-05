-ERDOĞAN'DAN ''SİVİL İTAATSİZLİK''E TEPKİ ANKARA (A.A) -05.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, BDP'nin ''gerilim, tahrik siyaseti ile istismarı propaganda yöntemi benimsediğini'' ifade ederek, ''Yapılan sivil itaatsizlik değil, sivil iradesizliktir''dedi. Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, BDP'nin ''gerilim, tahrik siyaseti ile istismarı propaganda yöntemi benimsediğini'' ifade ederek, ''Yapılan sivil itaatsizlik değil, sivil iradesizliktir. Halkının, oy aldığı kesimlerin iradesini hiçe sayanlar milletin iradesine ipotekler koyanlar sivillikten, sivil itaatsizlikten bahsedemezler'' dedi. Erdoğan'ın konuşmasında ekonomi konularında öne çıkan başlıklar da şöyle; -''Büyüme oranında Avrupa'da ve OECD ülkeleri arasında Türkiye birinci sırada'' -''On iki aylık enflasyon yüzde 3,99. Göreve geldiğimizde bu enflasyon yüzde 30'du'' -''Orta doğu'daki, Kuzey Afrika'daki gelişmelere en başından itibaren tamamen ilkelerimiz doğrultusunda baktık ve bakmaya devam ediyoruz'' -''Türkiye'nin yüzde 8,9 gibi yüksek bir oranda büyümüş olması, ülkemiz adına hem gurur hem de umut verici olmuştur'' -''Kamu net borç stokunun Gayri Safi Milli Hasıla'ya oranı 2002 yılında yüzde 61,4 iken 2010 yılı sonunda küresel finans krizine rağmen yüzde 28,7 gibi rekor bir seviyeye geriledi'' -''8 yıl önce biri çıkıp da 'enflasyon yüzde 4'lere, 3'lere kadar gerileyecek' deseydi hiç kimse buna inanmazdı''