T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan'dan ‘Şişli’yi alın’ talimatı

Başbakan Erdoğan, Şişli Belediye Başkan Adayı Emin Haberdar'a 'Şişli'yi mutlaka almalıyız' talimatını verdi.

05 Şubat 2009 02:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili yöneticiler vasıtasıyla Şişli Belediye Başkan Adayı Emin Haberdar'a "Şişli'yi mutlaka almalıyız. Şişli'ye hak ettiği yönetimi kazandırmalıyız" talimatını verdi.

Şişli Belediye Başkan Adayı Emin Haberdar, Başbakan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda seçim çalışmalarını hızlandırdı.

Ev ziyaretlerinin yanı sıra büyük salonlarda da toplantılar düzenleyen ve vatandaşlara Başbakan Erdoğan'ın selamını ileten Haberdar, "Başbakan Erdoğan, AK Parti İl Başkanı'na "Şişli'de durum nedir. Şişli önemli bir ilçe, mutlaka almalıyız" demiş. Bana da bu mesaj iletildi. Bende size hem Başbakan'ın selamını getirdim hem de Şişli'nin AK Partili belediyeye kavuşması gerektiğini söylüyorum. Belediye sıkıntılı, ancak bu sıkıntıları hep birlikte aşacağız. Vatandaşın çoğunluğu ne diyorsa onu yapacağız. Şişli'de vatandaşın istemediği hiçbir şey yapılmayacak. Bundan emin olabilirsiniz" dedi.

Öte yandan vatandaşlar da Haberdar'dan, "Kapılar yüzümüze kapanmasın, istediğimiz zaman size ulaşalım" isteğinde bulundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24