Erdoğan'dan ‘Şişli’yi alın’ talimatı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili yöneticiler vasıtasıyla Şişli Belediye Başkan Adayı Emin Haberdar'a "Şişli'yi mutlaka almalıyız. Şişli'ye hak ettiği yönetimi kazandırmalıyız" talimatını verdi.



Şişli Belediye Başkan Adayı Emin Haberdar, Başbakan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda seçim çalışmalarını hızlandırdı.



Ev ziyaretlerinin yanı sıra büyük salonlarda da toplantılar düzenleyen ve vatandaşlara Başbakan Erdoğan'ın selamını ileten Haberdar, "Başbakan Erdoğan, AK Parti İl Başkanı'na "Şişli'de durum nedir. Şişli önemli bir ilçe, mutlaka almalıyız" demiş. Bana da bu mesaj iletildi. Bende size hem Başbakan'ın selamını getirdim hem de Şişli'nin AK Partili belediyeye kavuşması gerektiğini söylüyorum. Belediye sıkıntılı, ancak bu sıkıntıları hep birlikte aşacağız. Vatandaşın çoğunluğu ne diyorsa onu yapacağız. Şişli'de vatandaşın istemediği hiçbir şey yapılmayacak. Bundan emin olabilirsiniz" dedi.



Öte yandan vatandaşlar da Haberdar'dan, "Kapılar yüzümüze kapanmasın, istediğimiz zaman size ulaşalım" isteğinde bulundu.



