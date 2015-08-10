T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan'dan Silopi'de hayatını kaybeden 4 polis için taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İçişleri Bakanı Öztürk ve Emniyet Genel Müdürü Lekesiz'e telgraf gönderdi

10 Ağustos 2015 19:48

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şırnak’ın Silopi ilçesinde yola döşenen mayının patlatılması sonucu hayatını kaybeden 4 polis için İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk ve Emniyet Genel Müdürü M. Celalettin Lekesiz’e birer telgraf gönderdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telgrafında şu ifadelere yer verdiği bildirildi: "Menfur saldırının kendisini derinden üzdüğünü belirterek, aziz şehitler Allah’tan rahmet niyaz etmiş; ailelerine, milletimize ve Türk Polis Teşkilatına başsağlığı dileklerini iletmiştir."

 

ETİKETLER

erdoğantelgrafiçişleri bakanıemniyet genel müdürühaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24