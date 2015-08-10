Erdoğan'dan Silopi'de hayatını kaybeden 4 polis için taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şırnak’ın Silopi ilçesinde yola döşenen mayının patlatılması sonucu hayatını kaybeden 4 polis için İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk ve Emniyet Genel Müdürü M. Celalettin Lekesiz’e birer telgraf gönderdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telgrafında şu ifadelere yer verdiği bildirildi: "Menfur saldırının kendisini derinden üzdüğünü belirterek, aziz şehitler Allah’tan rahmet niyaz etmiş; ailelerine, milletimize ve Türk Polis Teşkilatına başsağlığı dileklerini iletmiştir."