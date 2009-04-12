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Politika

Erdoğan'dan sessiz sedasız Antalya tatili

Başbakan Erdoğan, partisinin belediye başkanlığı yarışını kaybettiğinde '28 kez gittiğini hatırlattığı' Antalya'ya tatile gitti.

12 Nisan 2009 03:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kaybetmesiyle üzüldüğü ve "28 kez açılışa gittiğini" vurguladığı Antalya'ya bu kez tatile gitti.

Tempo24

Ata uçağıyla saat 15.50'de Antalya Atatürk Havalimanı'na inen Başbakan Erdoğan, VIP kapısı yerine A Kapısı'ndan siyah bir minibüsle havalimanından ayrıldı.

Kente gelişinin duyulmasını istemediği belirtilen Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla başta Antalya Valisi Alaattin Yüksel olmak üzere protokoldan kimse karşılamaya gelmedi.

Başbakan Erdoğan'ın Belek'te bir süre tatil yapacağı belirtildi. 

'Bana Antalya'yı mı yasaklıyorsun?'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ailesiyle birlikte tatilini geçirdiği Hatay'da 10 Nisan 2009 tarihinde yaptığı açıklamada, medyada yer alan haberleri eleştirerek "Antalya'yı kaybetti diye gitmedi, Antakya'ya geldi. Böyle yazıyorlar. Ayıptır. Sen bana Antalya'yı mı yasaklıyorsun? Antalya'yı kaybettik diye ben artık Antalya'ya gitmeyecek miyim? Bu çok çirkin bir yakıştırmadır. Biz nereye gideceğimizi medyaya sormayacağız. Kendimiz belirliyoruz nereye gideceğimizi" demişti.

'28 kez açılışa gittim'

Erdoğan, yerel seçimlerde partisi AKP’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada “Antalya ile ilgili sonucu çok anormal buluyorum. Antalya'ya şahsım olarak sadece ben 28 kez hizmetlerin açılışı için gittim. Tarihinde görmediği hizmeti bizim dönemimizde gördü Antalya. Demek ki bu kadar hizmet karşılık bulmuyor. Bunu gördüm. Bundan dolayı üzüntülüyüm” demişti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan CHP'li Mustafa Akaydın ise 28 kez Antalya'ya geldiğini açıklayan Erdoğan'ı, Antalya'ya kendi döneminde 56 kez gelmeye davet etmişti.

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