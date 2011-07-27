-ERDOĞAN'DAN ŞEHİTLİĞE ZİYARET BAKÜ (A.A) - 27.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a yaptığı ziyaret çerçevesinde, merhum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in anıt mezarını, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile düzenledikleri ortak basın toplantısının ardından, Erdoğan ve beraberindeki heyet, Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret ederek çelenk bıraktı. Ardından Azerbaycan şehitliğini ziyaret eden Başbakan Erdoğan, anıt mezarlara karanfil bıraktı. Erdoğan, daha sonra yürüyerek Nuri Paşa komutasında Kafkas İslam Ordusu'nda savaşırken şehit düşen Türk askerlerinin anıt mezarlarını da ziyaret etti. Başbakan Erdoğan, şehitlikteki deftere şunları yazdı: ''Aziz şehitlerimiz, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağları, hiç şüphesiz sizlerin Azerbaycanlı kardeşlerimizin bağımsızlığı için yaptığı kahramanca mücadeleyle sarsılmaz bir nitelik kazanmıştır. Bugün sizlerden aldığımız emaneti 'Bir millet iki devlet' anlayışıyla gelecek nesillere de aynı hissiyatlarla taşımanın kararlılığı içerisindeyiz. Bağımsızlığının 20. yıl dönümü kutlayan dost ve kardeş Azerbaycan topraklarında, kendi kardeşleriniz arasında huzur içinde uyuyunuz. Azerbaycan ve Türkiye halkının gönlünde ölümsüzleşen aziz hatıranızı rahmet ve şükranla anıyoruz.'' Başbakan Erdoğan, daha sonra Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nde onuruna verilen resepsiyona katıldı.