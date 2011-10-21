-Erdoğan'dan şehit ailesine ziyaret ANKARA (A.A) - 20.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki saldırıda şehit düşen Piyade Çavuş Yunus Yılmaz'ın Pursaklar ilçesindeki baba evini ziyaret etti. Başbakanlık Resmi Konutu'ndan şehit Yunus Yılmaz'ın Pursaklar'daki baba evine saat 21.15'te, kızı Sümeyye Erdoğan ile gelen Başbakan Erdoğan, taziye için kurulan çadırda okutulan mevlidi dinledi. Taziye çadırında Erdoğan'ın yanı sıra komutanların da hazır bulunduğu öğrenildi. Başbakan Erdoğan, daha sonra şehidin annesinin bulunduğu eve geçti. Taziye evinden ayrılışında vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılaşan Erdoğan, ''Dualarımız seninle'', ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'' sloganlarıyla uğurlandı.