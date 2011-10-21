T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan'dan şehit ailesine ziyaret ANKARA (A.A) 

21 Ekim 2011 01:44

-Erdoğan'dan şehit ailesine ziyaret ANKARA (A.A) - 20.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki saldırıda şehit düşen Piyade Çavuş Yunus Yılmaz'ın Pursaklar ilçesindeki baba evini ziyaret etti. Başbakanlık Resmi Konutu'ndan şehit Yunus Yılmaz'ın Pursaklar'daki baba evine saat 21.15'te, kızı Sümeyye Erdoğan ile gelen Başbakan Erdoğan, taziye için kurulan çadırda okutulan mevlidi dinledi. Taziye çadırında Erdoğan'ın yanı sıra komutanların da hazır bulunduğu öğrenildi. Başbakan Erdoğan, daha sonra şehidin annesinin bulunduğu eve geçti. Taziye evinden ayrılışında vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılaşan Erdoğan, ''Dualarımız seninle'', ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'' sloganlarıyla uğurlandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24