Erdoğan'dan 7,5 saatlik özel toplantı

İstanbul'da bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, il başkanlığı binasında, Siyasi Başdanışmanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Güldal Akşit, Süleyman Soylu ve Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. Binada yaklaşık 7.5 saat kalan Erdoğan'ın, ilçe belediye başkanlarının belirlenmesi için toplantı yaptığı öğrenildi.

Başbakan Erdoğan, yaklaşık 7.5 saat kaldığı AKP İstanbul İl Başkanlığından ayrıldı. Yalçın Akdoğan ile saat 15.00 sıralarında Sütlüce'deki parti binasına gelen Erdoğan'ı, İl Başkanı Aziz Babuşcu karşıladı.

Erdoğan aracından inip, binaya gireceği sırada bir vatandaş evinin balkonundan "Hoşgeldiniz. Seninle gurur duyuyoruz" diye seslendi. Erdoğan da vatandaşa, "Sağolun" diye yanıt verdi.

Başbakan Erdoğan'dan önce il başkanlığına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Güldal Akşit'in de geldiği öğrenildi.

İl başkanlığından 22.40 sıralarında ayrılan Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna döndü.

Bu arada, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da akşam saatlerinde il başkanlığına geldi. Davutoğlu, yaklaşık yarım saat kaldıktan sonra buradan ayrıldı.

İl başkanlığındaki toplantının İstanbul'un ilçe belediyelerinde belediye başkanlığına aday gösterilecek isimlerin belirlenmesi için yapıldığı öğrenildi.