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Erdoğan'dan 'Seçim istiyoruz' diyen Rizelilere: Zaten siz ne derseniz o olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rize'ye yakışan nedir? Rize onu yapması gerekir

15 Ağustos 2015 21:40

Rize’de halka seslenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Seçim istiyoruz” tezahüratı yapan kalabalığa, “Zaten siz ne derseniz o olur” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'de Büyükköy'de belediye binasının balkonunda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle;

- Ben atama ile gelmiş bir Cumhurbaşkanı değilim. Halkımın bana verdiği yetkiyi sonuna kadar kullanırım.

- Şahsım için spekülasyon yapabilirler ama ben atama ile gelmiş bir Cumhurbaşkanı değilim, ben milletimin oylarıyla gelmiş bir Cumhurbaşkanıyım. Ben halkımın bana verdiği yetkiyi sonuna kadar kullanırım.

- Yetkimin alanının da ne olduğunu biliyorum.

- (Seçim istiyoruz tezahüratlarına) Zaten siz ne derseniz o olur.

- Rize'ye yakışan nedir? Rize onu yapması gerekir.

- Bütün mesele nedir? İnanmak... Bütün mesele nedir? Azim, azim. Bir kere azmettin mi ondan sonra Allah’a tevekkül et, yoluna devam et. Bizim planımız bu.

- Şimdi bu plana göre, Rize’ye yakışan neyse onu yapması gerekir. Tamam? Onu yapması gerekir.

- Onun için de şu anda öyle zannediyorum ki önümüzdeki hafta filan bu sürecin bir karar haftası olacaktır."

 

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