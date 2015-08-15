Erdoğan: Paralel yapı, terör örgütüne oy verecek kadar şuurdan, izandan uzak hale geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Birileri çıkıp şunu söyleyebiliyor; Beştepe yasal çizgileri içine çekilsin filan deniliyor. Ben gayri yasal mı çalışıyorum? Ha, eğer sussun, otursun, hiç konuşmasın deniliyorsa, ben alışılmış cumhurbaşkanı değilim. Onun için de olması gereken neyse onu yapmaya mecburum" dedi.

Daha önce HDP'den "terör örgütüyle bağlantılı parti" olarak bahsedene Erdoğan, "Şu paralel yapı ile mücadelede sizden özel bir gayret bekliyorum. Bunlara bu dersi vermeniz lazım. Bunlar bu milleti parçaladılar. Terör örgütüne oy verecek kadar şuurdan, izandan uzak hale geldiler. Bu yapıya gerekli dersi hep birlikte vereceğinize inanıyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rize'de halka seslendi.

Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle:

Kimse bize siyasi ırkçılık yapmasın. Bunu yapanlar sonunda kaybedecektir. Bütün bunlarla beraber, her zaman bu kardeşinizin bir ifadesi var. Şahsım üzerinde spekülasyonlar yapabilirler, yapanların şunu bilmesi lazım. Ben atamayla gelmiş bir Cumhurbaşkanı değilim. Ben milletimin oylarıyla gelmiş bir Cumhurbaşkanıyım. Cumhurun, halkımın verdiği yetkiyi de sonuna kadar kullanırım ve yetki alanlarımın ne olduğunu da gayet iyi bilirim.

‘Mali istikrardan yanayız’

Ben yetkiyi sayın Başbakan'a verdi. Sayın Başbakan şu anda görüşmeleri yapıyor. Birinci görüşmeyi yaptı, şu anda ikinci bir görüşme yapıyor. Biz mali istikrardan yanayız. Milli birlikten yanayız. Hep bunu söyledik. Bize ayrılık gayrılık yakışmaz.

'Susmamı istiyorlarsa...'

Bütün mesele nedir? İnanmak... Bütün mesele nedir? Azim, azim. Bir kere azmettin mi ondan sonra Allah’a tevekkül et, yoluna devam et. Bizim planımız bu. Şimdi bu plana göre, Rize’ye yakışan neyse onu yapması gerekir. Tamam? Onu yapması gerekir. Onun için de şu anda öyle zannediyorum ki önümüzdeki hafta filan bu sürecin bir karar haftası olacaktır. Fakat, tabii birileri çıkıp şunu söyleyebiliyor. İşte Beştepe yasal çizgileri içine çekilsin filan deniliyor. Ben gayriyasal mı çalışıyorum? Ha, eğer sussun, otursun, hiç konuşmasın deniliyorsa, ben alışılmış cumhurbaşkanı değilim. Onun için de olması gereken neyse onu yapmaya mecburum. Çünkü cumhurun başı olmak bunu gerektirir. Bizi sus diye oraya çıkarmadılar, çalış diye çıkardılar. Biz orada çalışıyoruz, çalışacağız. Daha orada yapmamız gereken çok işler. Güneysu’dan gelirken baktım, dağları söküyoruz ya.

'Güçlerini PKK'dan alıyorlarmış'

Birileri de gücünü YPG'den alıyormuş, YPJ'den alıyormuş, PKK'dan alıyormuş. Gücünü terör örgütünden alanlarla mı yürüyeceksiniz? Kürt kardeşlerimin gereken dersi bir an önce vermesi gerekir.

'Bunlar insan değil, insan'

O canım canım topraklara yatırımcı neden gitmiyor? Terör belası yüzünden gitmiyor. Ya benim fabrikamı yakarlarsa diyorlar. Bunlar insan değil, insan değil. Sonra utanmadan, sıkılmadan diyorlar ki devlet nerede? Devlet burada da siz neredesiniz, Brüksel’desiniz... Biz işimize bakacağız, biz birbirimizi gayet iyi seveceğiz. Allah için seveceğiz.

'Terör örgütüne oy verdiler'

Şu paralel yapı ile mücadelede sizden özel bir gayret bekliyorum. Bunlara bu dersi vermeniz lazım. Bunlar bu milleti parçaladılar. Terör örgütüne oy verecek kadar şuurdan, izandan uzak hale geldiler. Bu yapıya gerekli dersi hep birlikte vereceğinize inanıyorum.

'İnlerine girip, çıkarıp getireceğiz'

Ben yurtdışına gittim, 17-25 Aralık’taki o malum grup kaçtı dediler. O zaman başbakanım. Geldim, İstanbul’da havalimanında yüz bini aşkın insan karşıladı beni. Bunu söyleyenler Gürcistan’a kaçtı, oradan Ermenistan’a kaçtı, şimdi de Almanya’da. Nasıl ki Romanya’ya kaçırılanlar getirildi. Daha önce dedim ya, inlerine gireceğiz, alıp getireceğiz. Almanya, kırmızı bülten çıktığı andan itibaren bunları bize ya verecek, vermediği takdirde de Almanya’nın bizden istediği suçluları hiçbir zaman onaylamayacağım. Her şey bir hukuk içerisinde yürüyecek. Bizi saygın görüyorlarsa, bize saygı duyacaklar.