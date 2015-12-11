Erdoğan'dan sebze-meyve sorusuna cevap: Kızım bu sebzeleri Bosna Hersek nasıl alsın?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rus uçağının düşürülmesi sonrası iki ülke arasından yaşanan gerginlik sonrası yaptırım uygulayan Rusya’nın almadığı yaş sebze ve meyveleri Bosna Hersek’in alıp almayacağı sorusuna esprili bir yanıt vererek, "Kızım bu sebzeleri nasıl alsın Bosna Hersek?" dedi.

Rusya'nın yaptırım uygulaması sonrasında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Bosna-Hersek, resmen Türkiye'den yaş meyve-sebze talebinde bulundu” açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri Dragan Çoviç ve Bakir İzzetbegoviç ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda bir gazetecinin Rusya'nın almadığı sebze ve meyveleri Bosna-Hersek'in satın alma ihtimali sorusuna Erdoğan, "Kızım bu sebzeleri nasıl alsın Bosna Hersek?" diyerek güldü.

Bakir İzzetbegoviç ise, Rusya’dan geri dönen yaş meyve-sebzenin Bosna -Hersek tarafından alınmasına ilişkin olarak, “Türkiye’nin Rusya’ya satamadığı eşyalar yerine bir rol oynayabileceği söz konusu olabilir. Bosna-Hersek küçük bir ülke. Çok az bir kapasiteye sahibiz” dedi.

Çoviç, Bosna Hersek'te Hırvatlar, Boşnaklar ve Sırpların bir arada yaşadıklarını, bu nedenle Rusya'nın dahil olduğu konularda hassas bir politika izlemek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Bakir İzzetbegoviç de Türkiye ve Rusya'nın bu konuyu çözüme kavuşturacaklarına olan inancını dile getirerek, "Bosna Hersek çok küçük bir ülke, çok az kapasiteye sahibiz. Türkiye'den Avrupa'ya gidecek süt ürünleri için bir köprü olabiliriz" diye konuştu.

Basın toplantısının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri onuruna verilen resmi akşam yemeğine geçildi.