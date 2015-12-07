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Ekonomi

Bakan Faruk Çelik: Bosna-Hersek, resmen Türkiye'den yaş meyve-sebze talebinde bulundu

Yaşanan uçak düşürme krizi sonrası Rusya, Türkiye'den ihraç ettiği sebze ve meyve için yaptırım uygulayacağını duyurmuştu

07 Aralık 2015 17:18

Uçak düşürme krizi sonrası Rusya’nın, Türkiye'den aldığı yaş meyve-sebzeye ambargo uyguladığını açıklamasının ardından Bosna-Hersek'ten bu ürünlere talep geldi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Bosna-Hersek, resmen Türkiye'den yaş meyve-sebze talebinde bulundu” dedi.

Dünya’dan Hüseyin Gökçe’nin haberine göre; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul eden Faruk Çelik, Rusya’dan dönen yaş meyve sebzeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Üreticilerin gelişmelerden mağdur olmaması için yeni pazar arayışında bulunduklarını söyleyen Bakan Çelik, Bosna Hersek Federasyonu’nun ilgili bakanlarıyla hayvancılık alanında gerçekleştirdikleri görüşmede yaş meyve sebze konusunun da gündeme geldiğini bildirdi. Bosnalı Bakanın, Türkiye’den yaş meyve sebze alım miktarlarının çok düşük olduğunu ve ihtiyaçlarını başka ülkelerden karşıladıklarını söylediğini dile getiren Faruk Çelik, “Bu konuda çalışma yapılabileceğini bildirdiler” diye konuştu.

 

Rusya kriz masasına gelen başvurular

 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “İhracatta yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve pazarlamada katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi. TOBB’un kurduğu Rusya kriz masasına gelen şikayetler hakkında da bilgi veren Hisarcıklıoğlu, yaş meyve sebzenin pazarlanmasının ön plana çıktığını, bunun dışında, sipariş iptalleri, nakliye ve gümrüklerde yaşanan sorunların da masaya geldiğini aktardı. Başkan Hisarcıklıoğlu, masaya gelen sorunları bir rapor haline getirerek Ekonomi Bakanlığı’na ve Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığına sunacaklarını söyledi.

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