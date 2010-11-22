-ERDOĞAN'DAN SARKOZY'YE "KEDİ" YANITI ANKARA (A.A) - 22.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin ''Biz kediye kedi deriz'' sözlerini değerlendirirken, ''Bilmiyorum Sayın Sarkozy'nin dediğinden siz ne anladınız? Biz de kediye kedi deriz. Ama burada öyle bir hedef ortaya konulmadığına göre, o sadece kendi hafıza kaydı içerisinde olan neyse onları açıklıyor. Kusura bakmasın, biz öyle bir şey düşünmedik, öyle bir şey düşünmüyoruz'' dedi. Rixos Grand Otel'de, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ile Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın imzaladığı, FATİH Projesi'nin imza törenine katılan Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, ''İsrail ordusuna yakın internet sitesinde bir haber yayınladı. Türkiye’nin füze savunma sisteminin komutası konusunda hem ABD hem de NATO ile anlaştığına dair. Sistemin komutasının bir Türk komutanda olacağı ifade ediliyor. Bu doğru mudur? Türkiye, Lizbon’da bütün taleplerinin karşılığını buldu mu?''sorusunu şöyle yanıtladı: ''Değerli arkadaşlar; şu anda balistik füze savunma sistemleriyle alakalı olarak görüşülen ve açıklanan başlıklar biliyorsunuz belli. Bu başlıklardan bir tanesi savunma amaçlı olarak NATO'nun bu sistemi kurması kararı. Bir diğeri, radar sistemlerinin bununla bağlantılı olarak kurulması kararı. Bir diğeri, burada herhangi bir hedefin belirlenmemesi kararı. Burada adil, hakça bir paylaşım, yani yatırımlar noktasında bunun tespiti... Komuta olayına gelince; bunlar bundan sonra yapılacak olan birleşimlerde, bir araya gelmelerde o zaman tespit edilecek. Şu anda komutası 'şu ülkededir' diye belirlenmiş bir şey söz konusu değil. Buranın komuta sisteminin tamamıyla NATO’da olması gerektiğini söyledik ve bunu savunduk. Bundan sonraki gelişmelere göre de tavrımız, ülkemizle alakalı bir konuda gelişmeler hangi noktaya gelecek bilemediğimiz için şu anda bir şey söylemek erken olur. Komutanın kesinlikle NATO'da olması gereğini ifade ettik ve NATO malumunuz olduğu üzere bir saldırı sistemi oluşturmuyor, bir savunma sistemi oluşturuyor. Zaten, NATO’nun kuruluş amacı da saldırıya yönelik değil, savunmaya yönelik bir birleşimdir, bir araya geliştir. Bundan sonraki buluşmalarda, bir araya gelişlerde hangi ülkede balistik savunma sistemi kurulacak, radar sistemleri nerede kurulacak ve ona göre de komuta hangi ülkede olacak belirlenecektir. Türkiye olarak, bizim bu konudaki kararlılığımız daha öncede ifade ettiğim gibidir. Bu noktada bize karşı yaklaşım da olumludur.'' Başbakan Erdoğan, NATO ile ilgili olarak bazı siyasi partilerin yaklaşımlarının değişik şekilde olduğunu ifade ederek, ''Bunlar geçmişten bu yana hep olan yaklaşım tarzıdır. Bunlara da alışığız. Dikkat edilirse, Lizbon Zirvesi’nde artık Rusya Federasyonu bile bu zirvenin içinde bulunmuştur, buraya katılmıştır. Dünyada değişiyor ama ülkemizde değişmeyen zihniyetler de maalesef var. Ben bundan sonraki birleşimlerde çok daha isabetli adımların atılacağına inanıyorum'' diye konuştu. -12 MİL KONUSU- Erdoğan, ''12 mil konusunda Türkiye ile Yunanistan'ın anlaştığına dair haberler var. Buna açıklık getirir misiniz?'' sorusu üzerine de ''12 mille alakalı olarak anlaşmaya varıldı diye bir şey yok. Çalışmalar, görüşmeler devam ediyor. Anlaşmaya varıldığı anda, zaten bunu taraflar açıklamayı yaparlar. 'Şu şu şekilde anlaşılmıştır' denir. Henüz böyle bir şey söz konusu değil. Görüşmeleri yetkili arkadaşlarımız devam ettiriyorlar. Ondan sonra belli bir noktaya varınca önümüze getirecekler. Gerekli açıklamayı da o zaman yaparız'' dedi. -''BİZ DE KEDİYE KEDİ DERİZ''- ''Erzurum Cumhuriyet savcısının, mahkeme kararı olmadan yapılan istihbari dinlemelerin de mahkemede delil olarak kullanılması talebini nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna da Erdoğan, '' Erzurum savcısının bu açıklamasından doğrusu benim haberim yok. Ama ben size sadece şunu bir ilke olarak söyleyeyim: Tabii ki mahkeme izni olmadan bu tür bir dinlemenin yapılmasını doğru bulmamız, özgürlükler noktasında, demokrasi noktasında mümkün değildir'' diye yanıtladı. Erdoğan, ''Sözleşmeli erlik konusu Bakanlar Kurulunda gündemde olacak mı?'' sorusuna da ''Bugünkü gündemimizde bana gelen böyle bir şey yok. Olursa açıklarız'' karşılığını verdi. ''Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin, 'kediye kedi deriz...' açıklamasına sizin de bir değerlendirmeniz olacak mı?'' sorusunu Başbakan Erdoğan, şöyle yanıtladı: ''Bilmiyorum, Sayın Sarkozy'nin dediğinden siz ne anladınız? Biz de kediye kedi deriz. Ama burada öyle bir hedef ortaya konulmadığına göre, o sadece kendi hafıza kaydı içerisinde olan neyse onları açıklıyor. Kusura bakmasın, biz öyle bir şey düşünmedik. Öyle bir şey düşünmüyoruz. Bizim gündemimizde kaldı ki böyle bir şey yok. Ülkemizde bir defa böyle bir konuşlanma olacak mı olmayacak mı bir defa bu belli değil. Böyle bir şey söz konusu değil. Böyle bir hedef de ortada olmadığına göre, Sayın Sarkozy'nin kendisi böyle bir yorumda bulunuyor. Kendi şahsını bağlar.'' ''Talabani'nin bir açıklaması oldu, 'Ankara seçimlerde bana destek vermedi' dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusunu da yanıtlayan Başbakan Erdoğan, ''Seçimlerde Irak'taki hiçbir siyasi partiye bizim desteğimiz olmamıştır. Her siyasi parti kendi gücü, kendi kabiliyeti içerisinde orada çalışmalarını yapmıştır. Fakat seçimlerden sonra bizimle bazı istişareler yapılmıştır. Bu istişareler içerisinde Sayın Talabani'nin dışında herkes gelip bizimle burada görüşmeler yapmıştır. Biz de kendilerine kanaatlerimizi, düşüncelerimizi ifade etmişizdir. Olayın aslı budur'' diye konuştu. Erdoğan, ''Rum kesiminin hava ve deniz sahasının açılması talebi oldu. AB'nin bu isteklerine karşı sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı?'' sorusu üzerine de şöyle konuştu: ''Bu konuyla ilgili açıklamamı ben ta Finlandiya'nın dönem başkanlığında yaptım. 'Eş zamanlı olarak eğer limanları açmaya hazırlarsa, biz de varız' dedik. 'Eğer eş zamanlı olarak bizimle bu tür pazarlıkların içerisine giriyorlarsa, pazarlığın içerisinde biz yokuz' dedim. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz; eğer eş zamanlı olarak açmaya varlarsa, biz de varız. Bunu zaten ilgili bakan arkadaşlarım da her zaman dile getiriyorlar. Biz de uluslararası toplantılarda dile getiriyoruz. Bizden kimse kalkıp da farklı şeyleri bu noktada beklemesin. Zaman çok da onların istediği gibi işlemiyor. Bunu da ifade etmek isterim.''