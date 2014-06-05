Erdoğan'dan Sakık'a: Kazım Karabekir gönlümüze kazındı, tabelalarla uğraşmayı bırak

Başbakan Tayyip Erdoğan, Ağrı'nın BDP'li yeni belediye başkanı Sırrı Sakık'ın "Kazım Karabekir ismini sokak tabelasından kaldıracağız" açıklamasını sert bir dille eleştirerek, "Doğu'yu düşmandan kurtaran Kazım Karabekir'in ismi milletimizin gönlüne kalbine kazınmıştır. O tabelanın daha büyüğünü daha görkemlisini millet getirir yarın oraya yeniden diker" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Dünya Çevre Günü dolayısıyla Rixos Otel'de düzenlediği "Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, Sakık'a seslenerek, "Sen tabelalarla uğraşmayı bırak ya, sen hizmetine bak. Daha dur bakalım mazbatanı yeni aldın. Kalkıp da işten buradan başlanır mı?" diye tepki gösterdi.

'Babam olmasa başkan olamazdı'

Karabekir’in kızı Timsal Karabekir de yaptığı açıklama ile Sakık'ın açıklamalarına tepki göstererek, "Babam olmasaydı böyle özgürce konuşamazdı. Acaba Cumhuriyet’i kuran Atatürk, İsmet, Fevzi ve Kazım Paşalar olmasa, Sakık gibiler şuan belediye başkanı seçilebilecek miydi?" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Dün bir bugün iki, Ağrı’da vereceği hizmetlerle gündeme gelemeyenler, Kazım Karabekir’i dert edinmişler onunla uğraşıyorlar. Kazım Karabekir’in ismi her şeyden önce milletimizin gönlüne kalbine kazınmıştır. Yani bir taraftan beldenin veya köyün ismi Türkçe mi olsun Kürtçe mi olsun bununla kavga ederken, öbür taraftan kalkıp da böyle bir ismin sokak tabelasını kaldırmakla milletin gönlündeki izi sileceğini mi zannediyorsun? Bu karşı atakları getirir. O tabelanın daha büyüğünü görkemlisini millet gelir getirir yarın oraya yeniden diker.

Sen tabelalarla uğraşmayı bırak ya, sen hizmetine bak. Daha dur bakalım mazbatanı yeni aldın. Kalkıp da işten buradan başlanır mı? Belediye başkanını asli işi oranın temizliğidir suyudur şehrin bakımıdır imarıdır. Planıyla projelerle uğraşacaksın. Biz analar ağlamasın diye mücadele ederken, anaların yüreğini daha da acıtmak için yarışanların barıştan bahsetmeleri inandırıcı olmaz. Kalkıp da devlet terörü ifadesini kullananların, bizden tebrik beklemeleri de hiçbir zaman hakkı olmayacaktır. Bu memleketn başında Tayyip Erdoğan var. Biz barışı egemen kılacaksak, karşılıklı saygıya dayalı olarak kıyacağız. Bu işi sadece dilinde yaşayanlar bunu halka yaşatamazlar. Biz meselelerimizi silahla kanla şiddetle değil siyasetle diyalogla çözelim diye uğraşırken, yol kesenlerin araç yakanların ve bunlara arka çıkanların söyleyecek sözü kalmamış demektir.