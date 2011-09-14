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Politika

Erdoğan'dan Şahin'e başsağlığı ANKARA (A.A)

14 Eylül 2011 03:24

-Erdoğan'dan Şahin'e başsağlığı  ANKARA (A.A) - 14.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir polis memurunun şehit olması nedeniyle İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e başsağlığı mesajı gönderdi. Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan'ın, Pazarcık'ta Bölge Trafik Müdürlüğünde görevli polis aracına teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda bir polis memurunun şehit olması ve bir polis memurunun yaralanması nedeniyle İçişleri Bakanı Şahin'e başsağlığı mesajı gönderdi. Erdoğan'ın, üzüntülerini bildirdiği, yaralı polis için de acil şifalar dileğinde bulunduğu belirtildi.

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