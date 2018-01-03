T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'dan Ruhani'ye: Protestolarla ilgili açıklamanı isabetli buldum

Erdoğan, Ruhani'nin 'halkın barışçıl gösteri hakkını kullanırken kanunların çiğnenmemesi gerektiği' yönündeki açıklamasını isabetli bulduğunu ifade etti

03 Ocak 2018 18:08

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü. Ruhani'nin görüşmede Erdoğan'a İran'daki gösterilerin birkaç gün içerisinde sona ermesini umduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, İran'da 28 Aralık'tan bu yana süren gösterilere değinilen görüşmede Erdoğan, Türkiye olarak İran'ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına önem verdiklerini vurguladı. Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani'ye, halkın barışçıl gösteri hakkını kullanırken kanunların çiğnenmemesi gerektiği yönündeki açıklamasını isabetli bulduğunu ifade etti.

Ruhani: Birkaç gün içinde sona ermesini umuyoruz

İran Cumhurbaşkanı Ruhani de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, gösterilerin birkaç gün içerisinde sona ermesini umduklarını söyledi.

Görüşme ile ilgili olarak İran Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise Ruhani'nin "İran'da halkın yasalar çerçevesinde eleştirilerini ifade edip, protesto yapmakta serbesttir. Kuşkusuz, halkımızın güvenliği ve huzuru bizim için çok önemli ve dolayısıyla, kötü niyetlilerin şiddet ve yasadışı eylemlerine karşı sessiz kalmayacağız" dediği kaydedildi.

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğanİran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhanitelefongörüşme

İlgili Haberler

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi

Gösterilerde 500'den fazla kişi de gözaltına alındı

İran'daki protestolar petrol fiyatlarını etkiledi

Moody's: Petrol fiyatları bu yıl muhtemelen 40 dolar ile 60 dolar arasında kalacak

Financial Times: İran'da değişim umudu Ruhani'de, ABD'nin protestolara desteği yanlış

Tahran'a protestocuları dinleme çağrısı yapan gazete, AB'ye de ABD'nin yanında durmama çağrısı yaptı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24