Erdoğan'dan Ruhani'ye: Protestolarla ilgili açıklamanı isabetli buldum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü. Ruhani'nin görüşmede Erdoğan'a İran'daki gösterilerin birkaç gün içerisinde sona ermesini umduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, İran'da 28 Aralık'tan bu yana süren gösterilere değinilen görüşmede Erdoğan, Türkiye olarak İran'ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına önem verdiklerini vurguladı. Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani'ye, halkın barışçıl gösteri hakkını kullanırken kanunların çiğnenmemesi gerektiği yönündeki açıklamasını isabetli bulduğunu ifade etti.

Ruhani: Birkaç gün içinde sona ermesini umuyoruz

İran Cumhurbaşkanı Ruhani de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, gösterilerin birkaç gün içerisinde sona ermesini umduklarını söyledi.

Görüşme ile ilgili olarak İran Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise Ruhani'nin "İran'da halkın yasalar çerçevesinde eleştirilerini ifade edip, protesto yapmakta serbesttir. Kuşkusuz, halkımızın güvenliği ve huzuru bizim için çok önemli ve dolayısıyla, kötü niyetlilerin şiddet ve yasadışı eylemlerine karşı sessiz kalmayacağız" dediği kaydedildi.