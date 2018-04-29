Erdoğan'dan Reza Zarrab'ın ifadesi sonrası ilk açıklama: Biz doğru yaptık, ambargoyu delmedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP milletvekilleriyle yaptığı toplantıda ABD'deki Reza Zarrab davasıyla ilgili "Davadan ne çıkarsa çıksın, biz doğru yaptık, ambargoyu delmedik' dediği belirtildi.

Erdoğan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları için de "Bu hamlesinin bedelini ödeyecek" şeklinde konuştuğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP milletvekilleriyle basına kapalı yapılan ve üç saat süren toplantıda Reza Zarrab davasının başlamasının ardından bu konudaki ilk açıklamasını yaptığı kaydedildi.

Toplantıdan alınan bilgilere göre Erdoğan "İran ile ticari ve enerji ilişkimiz var. Ambargoyu biz ihlal etmedik. Davadan ne çıkarsa çıksın biz doğru olanı yaptık. Biz ABD'ye böyle bir taahhütte bulunmadık. Dünya ABD'den ibaret değil. Bizim İran ile ticari ve enerji konularına ilişkimiz var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin olarak da "Bu hamlenin bedelini ödeyecekler" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan ve oğlu Ahmet Burak Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu yakınlarının vergi cenneti olarak bilinen Man Adası'nda kurulan bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiğini iddia etmişti.