-ERDOĞAN'DAN REFERANDUM SİNYALİ LONDRA (A.A) - 31.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, başkanlık sistemiyle ilgili, ''Halkın böyle bir talebe olumlu yanıt vermesi halinde böyle bir adım atılabilir'' dedi. Erdoğan, Bloomberg TV'de soruları yanıtladı. ''Türkiye için yeni anayasa diyorsunuz. Seçimleri kazanırsanız ne zaman Meclise sunacaksınız'' sorusu üzerine Erdoğan, şu anda halkın ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun bir şekilde yeni bir anayasa yapma çalışmaları bulunduğunu söyledi. Bazı sivil toplum örgütlerinin tek başına yoğun katılımlı yeni bir anayasa yapma gayreti içinde olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu: ''Biz kendimiz çalışmamızı detaylandırıyoruz. Tüm gayretimiz seçimin hemen ardından böyle bir çalışmaya başlamak. Burada parlamento aritmetiği çok önemli. Parlamentoda eğer yeni bir anayasanın yapımında yeni bir anayasa uzlaşma komisyonunu güçlü bir şekilde oluşturabilirsek bu süreci hızlandıracaktır. Yok böyle bir şeyi başaramıyor da referanduma gidebilecek bir şekilde bir tablo ortaya çıkarsa bu da işimizi kolaylaştıracaktır. O zaman da daha önce 26 maddeyle alakalı nasıl referanduma gidecek şekilde bir anayasa müzakeresini nasıl kalkıp da parlamentoda yaptıysak bu defa da bir şekilde yaparız. Yeni bir anayasa derken A'dan Z'ye bütünüyle değil, çünkü birçok maddeler var ki bunların artık değişmesine gerek yok; son olarak yaptıklarımız, 26 maddeyle ilgili değişiklik. Nerelerde nasıl değişiklik olacaksa bu konuda söyleyecek sözü olanlarla konuşacağız. Gerçekten sivil, özgürlükçü, tam manasıyla demokratik, katılımcı bir anayasayı hazırlamayı hedefliyoruz. Bunu başarmak istiyoruz. Bir de halkın kendi dilinde bir anayasa, açıp okuyabildiği bir anayasa... Daha özet bir anayasa ile halkımızın karşısına çıkalım.'' Erdoğan, ''Başkanlık sistemini destekliyor musunuz'' sorusu üzerine ise ''Bu tabii tartışılan bir konu. Bu bireysel olarak demokratik bir anlayış içerisinde halkımın talebi doğrultusunda benim yıllar önce belediye başkanlığım döneminde ileri sürdüğüm bir konudur. Halkın böyle bir talebe olumlu yanıt vermesi halinde böyle bir adım atılabilir'' dedi. ''Referanduma sunacak mısınız'' sorusuna ise Erdoğan, ''Sunulabilir. Şu anda hemen sunulsun diye bir şey söz konusu değil. Bu, seçim öncesinde de zaten gündemimizde değil. Seçim sonrası konuşulabilecek şeyler'' yanıtını verdi. Erdoğan, şöyle devam etti: ''Biz öncelikli olarak tabii bu anayasa ve yeni bir kabine anlayışıyla çıkmayı hedefliyoruz. Biz de şu anda devlet bakanlıkları var. Ve biz Başbakan Yardımcılığı dışında artık devlet bakanlığı bırakmıyoruz. Devlet bakanlıklarının tamamını icracı bakanlıklar haline getiriyoruz. Ve kabine sayısını belki 20'ye düşürme gibi bir durumumuz söz konusu olacak. Onunla ilgili şu anda seçimden önce kanun hükmünde kararname çıkarmak suretiyle bu adımı süratle atalım istiyoruz. Seçimden sonra atacağımız ilk adımlardan bir tanesi bu olacak ki yeni kabine buna göre kurulsun. Yeni bir anayasa söz konusu, bu anayasanın içerisinde uyum yasaları çerçevesinde atılacak adımlar var. O bir yıl çok dolu dolu geçebilir diye düşünüyorum.'' Erdoğan, ''Yüzde kaç oy alırsınız'' sorusuna ise şu yanıtı verdi: ''Benim bir özelliğim var, asla rakam telaffuz etmem. Bu benim prensibimdir. Biz her ay muntazam kamuoyu araştırması yaparız. Önümüzü görmek için attığımız bir adımdır. Hem kendi durumumuzu görelim isteriz hem de ülkede sorunlar yumağı ne durumdadır bunların üzerine devamlı gideriz. Biz 3 ayrı şirketi çalıştırmak suretiyle 106 bin denek üzerinde kamuoyu araştırması yaptırdık. Bunu açıklamış değilim. Bu çalışma aday tespitlerinde işimize çok yarayacak. Önümüzdeki haftadan itibaren 10 gün yoğun bir çalışmanın içine gireceğiz. O çalışmada açacağız. Ayın 15'inde de 2023'ü hedefleyen seçim beyannamemizi açıklayacağız. Bunun içinde, halkımız için çok çok önemli gördüğüm projeler var.''