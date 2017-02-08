Erdoğan'dan referandum açıklaması: Bu hafta kararımızı veririz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referendumun tarihini belirleyecek olan anayasa değişikliği onayı ile ilgili olarak "Bu hafta içinde kararımızı veririz" dedi. Erdoğan, değişikliğin bazı maddelerini veto edebileceğine ilişkin yorumlar için de "Bunlar sadece birer uydurma" dedi.

Erdoğan, Ankara'da ağırladığı Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

"Anayasa Komisyonu'nda, parlamentoda uzun uzadıya yapılmış olan değerlendirmeler var. Cumhurbaşkanı olmam hasebiyle değerlendirmeler yapmam gerekiyor. Meclis'in koşulları itibariyla da nasıl ne zaman bunun değerlendirmesini yapıyoruz" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece okuyup onay vermek değil, veya reddetmek değil bunun her yönünü değerlendirmek durumundayız. Hangi istikamette yürüdüğümüz bellidir. Bu süreç ülkemiz için önem arz ediyor. Ülkemizi terörize etmek isteyen anlayışlar bellidir. Terörize etmek isteyen anlayışların milletim tarafından kabul edilemeyeceğine inanıyorum.

"Cumhurbaşkanı olarak ülkemi terörize etmek isteyen anlayışlarla yol yürüyenlerle beraber hareket edenlerle hiçbir zaman bizim fikri birlikteliğimizin olması mümkün değil."

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de, bugün partisinin meclis grup toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle teşekkür etti.

Devlet Bahçeli konuşmasında; "Millet için 'Evet', devlet için 'Evet', Cumhuriyet için 'Evet', Türklüğün bekası için 'Evet' diyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli, "Eğer Doğu Perinçek ve 'hayırcı' yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle ve istisnasız Sayın Erdoğan'ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır" demişti.