-ERDOĞAN'DAN PUTIN'E TAZİYE MESAJI ANKARA (A.A) - 24.01.2011 - Başbakan Recep Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da Moskova Domedodovo Havaalanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle Rusya Federasyonu Başbakanı Vladimir Putin'e taziye mesajı gönderdi. Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: ''Moskova Domedodovo Havaalanında meydana gelen patlama dolayısıyla çok sayıda vatandaşınızın hayatını kaybettiğini ve yaralandığını derin üzüntüyle öğrendim. Bu vesileyle, size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rus halkına, Türk milleti ve şahsım adına, taziyelerimi sunuyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum.''