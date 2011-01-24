T24 LogoT24 Logo
Politika

ERDOĞAN'DAN PUTIN'E TAZİYE MESAJI ANKARA (A.A)

24 Ocak 2011 20:54

-ERDOĞAN'DAN PUTIN'E TAZİYE MESAJI ANKARA (A.A) - 24.01.2011 - Başbakan Recep Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da Moskova Domedodovo Havaalanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle Rusya Federasyonu Başbakanı Vladimir Putin'e taziye mesajı gönderdi. Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: ''Moskova Domedodovo Havaalanında meydana gelen patlama dolayısıyla çok sayıda vatandaşınızın hayatını kaybettiğini ve yaralandığını derin üzüntüyle öğrendim. Bu vesileyle, size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rus halkına, Türk milleti ve şahsım adına, taziyelerimi sunuyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24