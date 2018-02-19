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Erdoğan'dan Putin'e: Suriye hükümet güçleri Afrin'e girerse sonuçları olur

Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

19 Şubat 2018 21:09

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde,  Esad rejimi ile  YPG'nin anlaştığı  ve Esad'a bağlı güçlerin Afrin'e gireceği iddiasının görüşüldüğü belirtildi. Erdoğan'ın,  "Suriye hükümet güçleri bu yola girerse sonuçları olur" mesajı verdiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider İdlib ve Afrin'deki gelişmeleri ele aldı.

TIKLAYIN- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, 'Afrin ile İdlib'i görüştü

HaberTürk'te yer alan habere göre, Erdoğan'ın görüşmede Putin'e Esad rejim güçlerinin Afrin'e gireceği iddiaları hakkında, "Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde devam edecek. Rejim bu yola girerse sonuçları olur" dediği belirtildi.

Erdoğan, Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı planladığı şekilde gerçekleştirmekte kararlı olduğunu da belirtti.

NTV'nin haberine göre ise diplomatik kaynaklar, Rus tarafının mesajı anladığı ve anlayışla karşıladığını ileri sürdü.

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