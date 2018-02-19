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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, 'Afrin ile İdlib'i görüştü

Görüşmede, İdlib'te Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yeni gözlem noktaları oluşturma süreciyle ilgili meselelere de değinildi

19 Şubat 2018 20:01

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile bugün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısına ara vererek gerçekleştirdiği görüşmede Afrin ve İdlib'deki son gelişmeler ile İblib'deki Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde yeni gözlem noktaları oluşturma süreciyle ilgili konuların ele alındığı belirtildi. Erdoğan'ın, görüşmede Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'yla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmelerin ele alındığını belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, terörle mücadele konusunda işbirliğini ve eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılığı teyit edildi. Görüşmede, İdlib’te Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde yeni gözlem noktaları oluşturma süreciyle ilgili meselelere de değinildi. İki liderin, ikili ve bölgesel konularda yakın temasta olmaya devam etmenin önemini de vurguladıkları öğrenildi.

 

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